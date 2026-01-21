Dank neuer Förderung und Herstellerbonus sinkt der Preis des Dacia Spring auf rekordgünstige 5.900 Euro – allerdings nur für kurze Zeit und unter bestimmten Voraussetzungen.

Der Dacia Spring ist momentan so günstig wie noch nie ein Elektroauto auf dem deutschen Markt: Dank der Kombination aus Herstellerbonus und neuer staatlicher Förderung kann der kleine Stromer unter bestimmten Bedingungen für nur 5.900 Euro erworben werden. Aber funktioniert das wirklich oder gibt es einen Haken?

Bis zu 6000 Euro E-Auto-Prämie mit mittlerem Einkommen

Den Höchstsatz bekommen Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen (zvE) von bis zu 45.000 Euro, in denen mindestens zwei Kinder unter 18 Jahren leben. Diese maximale Förderung reduziert den Preis des Dacia Spring auf unschlagbare 5.900 Euro - so günstig war ein fabrikneues Elektroauto in Deutschland noch nie.

Mercedes mit Skepsis zur E-Auto-Prämie

Mercedes hatte gegenüber unserer Redaktion indes darauf hingewiesen, dass bei der E-Mobilität auch der Strompreis „ein entscheidender Faktor“ ist. Allein mit Prämien sei es nicht getan hieß es bei dem Konzern in Zeiten von ständig steigenden Energiekosten, gebrochenen Wahlversprechen und offenbar immer höheren CO2-Zuschlägen (ETS 2), die auch der Industrie das Leben schwer machen.

Dacia Spring mit einigen Vorbehalten

Ein Sprecher von Dacia bestätigte, dass der Herstellerbonus parallel zur staatlichen Förderung vorerst bestehen bleibt. Auf der Dacia-Website wird betont: „Der Elektrobonus von Dacia ist unabhängig von staatlichen Förderprogrammen.“ Allerdings folgt die Einschränkung: „Im Falle einer Ankündigung staatlicher Förderprogramme für elektrisch betriebene Fahrzeuge kann der Dacia Elektrobonus neu definiert werden.“ Die Zusage gelte aktuell „bis auf Widerruf“, so ein Sprecher gegenüber dem Portal Elektroauto-News.net.

Außerdem ist die Aktion zeitlich begrenzt: Der Dacia-Elektrobonus gilt vorerst nur für Kaufanträge und Leasingverträge zwischen dem 1. Januar und 28. Februar 2026, wobei die Zulassung spätestens bis zum 30. September 2026 erfolgen muss.

Innen sieht der Dacia Spring durchaus nach Auto aus. Foto: IMAGO/Independent Photo Agency Int.

E-Auto Prämie für Dacia Spring & Co.

Der in China produzierte Dacia Spring ist mit seinen 3,70 Metern Länge ein echter Kleinwagen. Nach der jüngsten Aktualisierung kommt er mit einem LFP-Akkupack (Lithium-Eisenphosphat) und stärkeren Elektromotoren mit bis zu 75 kW/102 PS. Die 24,3-kWh-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 226 Kilometern nach WLTP-Norm bei einer Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h. Die Gleichstrom-Ladeleistung wurde von 30 auf 40 kW erhöht, wodurch der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent in 29 Minuten möglich ist.

Auch andere Hersteller bieten attraktive Kombinationen aus Herstellerrabatten und staatlicher Förderung an. Der Citroën ë-C3 kostet dank der verdoppelten Förderprämie in der Basisversion You etwa nur noch 7.990 Euro (bei maximaler staatlicher Förderung). Das Angebot gilt aber nur bis zum 31. März 2026.

Elektrobonus rückwirkend zum 1. Januar 2026

Ein weiterer Haken: Die staatliche Förderprämie gilt rückwirkend zum 1. Januar 2026, kann aber erst ab Mai 2026 beantragt werden, wenn das entsprechende Online-Portal zur Verfügung steht. Um Missbrauch zu vermeiden, ist zudem eine Mindesthaltedauer von drei Jahren vorgeschrieben.

Die neuen Angebote könnten den Elektroauto-Markt in Deutschland etwas beleben und E-Mobilität auch für preisbewusste Käufergruppen attraktiv machen. Allerdings gilt Dacia bei den Pflichtinspektionen im Rahmen der Garantizeit zum Beispiel als relativ teuer.

Daten zum Dacia Spring

Listenpreis: 16.900 Euro (regulär), 11.900 Euro (mit Dacia-Bonus), ab 5.900 Euro (mit maximaler Förderung)

Motor: Elektromotor mit bis zu 75 kW/102 PS

Höchstgeschwindigkeit: 125 km/h

Batterie: 24,3 kWh LFP-Akku (Lithium-Eisenphosphat)

Reichweite: bis zu 226 Kilometer (WLTP)

Ladeleistung: 40 kW (DC)

Ladezeit: 29 Minuten (20-80% bei DC-Ladung)

Länge: 3,70 Meter

Herkunft: Produktion in China (Dongfeng)

Förderbonus von Dacia: 5.000 Euro (gültig 01.01.2026 - 28.02.2026)

Zulassungsfrist: bis 30.09.2026

Haltefrist: mindestens drei Jahre

CO2-Preis verteuert Verbrenner

Mit einzurechnen sind bei der E-Mobilität immer auch die Kosten für schnellen Verschleiß der Batterien, den es beim Verbrenner in dieser Form nicht gibt. Hier sollen dagegen über den CO2-Preis nach und nach die Daumenschrauben angezogen werden, so das offizielle Ziel. Länder wie Polen lehnen diese Pläne der EU zum Teil allerdings ab. In Deutschland gibt es bereits Aufschläge auf nationaler Ebene.