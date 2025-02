Preissteigerung bei Bus und in Bahn in der Region Stuttgart Bus und Bahn: Kurze Fahrt, hoher Preis

Zum 1. September sollen die Preise für Bus und Bahn in der Region Stuttgart um durchschnittlich 5,2 Prozent steigen. So lautet der Vorschlag des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS), an dem nun Kritik laut wird. Vor allem eine Ticketart steht im Fokus.