Nicht nur in Deutschland herrscht Flaute auf dem Bau, auch China kommt nicht in den Gang. Für den Bauzulieferer aus Baden-Württemberg hat das Folgen.

red/dpa 18.11.2024 - 12:35 Uhr

Der Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto senkt wegen zunehmender Konkurrenz und einer schwachen Nachfrage die Prognosen für 2024. Bis zum Jahresende rechne der Vorstand nicht mehr mit Nachholeffekten, und auch die erwartete Stabilisierung der Immobilienbranche in China sei bisher ausgeblieben, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Stühlingen (Kreis Waldshut) mit.