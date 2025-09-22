Die Sichtung von zwei bis drei große Drohnen sorgt dafür, dass am wichtigsten Flughafen von Dänemark vorübergehend nichts geht. Die Hintergründe? Noch völlig unklar.

dpa 22.09.2025 - 22:57 Uhr

Kopenhagen - Wegen der Sichtung von Drohnen ist der Flugverkehr am Airport der dänischen Hauptstadt Kopenhagen vorübergehend komplett eingestellt worden. Der Flughafen sei derzeit für Starts und Landungen gesperrt, weil in der Gegend zwei bis drei große Drohnen gesichtet worden seien, teilte die Kopenhagener Polizei am späten Abend auf der Online-Plattform X mit. Wie lange die Sperrung anhalten werde, sei noch unklar.