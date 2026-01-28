Dänemark trifft am letzten Spieltag in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Norwegen. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Dänemark trifft am Mittwoch, 28. Januar 2026, bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Norwegen. Die Dänen gehen als Tabellenführer in dieses letzte Hauptrundenspiel und haben den Einzug in das Halbfinale selbst in der Hand. Die Fans können beim diesem Klassiker des internationalen Handballs live dabei sein.