Dänemark trifft am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Norwegen. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Dänemark gegen Norwegen bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Dänemark, Norwegen

: Dänemark, Norwegen Wettbewerb : Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026

: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Mittwoch, 28. Januar 2026

: Mittwoch, 28. Januar 2026 Uhrzeit : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Handball-EM heute live: Wer überträgt Dänemark gegen Norwegen im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Dänemark und Norwegen in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Dänemark gegen Norwegen wird nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Dänemark gegen Norwegen bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

