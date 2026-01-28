Dänemark trifft am letzten Spieltag in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Norwegen. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Dänemark trifft am Mittwoch, 28. Januar 2026, bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Norwegen. Die Dänen gehen als Tabellenführer in dieses letzte Hauptrundenspiel und haben den Einzug in das Halbfinale selbst in der Hand. Die Fans können beim diesem Klassiker des internationalen Handballs live dabei sein.

 

 

Dänemark gegen Norwegen heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Dänemark trifft am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Norwegen. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Dänemark gegen Norwegen bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Dänemark, Norwegen
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 1, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Mittwoch, 28. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Handball-EM heute live: Wer überträgt Dänemark gegen Norwegen im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Dänemark und Norwegen in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Dänemark gegen Norwegen wird nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Dänemark gegen Norwegen bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten der Hauptrunde

Dänemark gegen Norwegen heute kostenlos im Livestream sehen

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Handballspiels verzichten. Für das Spiel der Handball-EM zwischen Dänemark gegen Norwegen bietet das Erste einen kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek an. Dieser kann in der Mediathek und auf sportschau.de ohne Anmeldung geschaut werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 20:20 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Dänemark gegen Norwegen bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro.

Alle Informationen zur Übertragung Dänemark gegen Norwegen bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Dyn