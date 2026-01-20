Die dänische Handball-Nationalmannschaft trifft am Dienstag, dem 20. Januar 2026, in der Vorrunde auf Portugal. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum dritten Vorrundenspiel Dänemark gegen Portugal bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Dänemark, Portugal

: Dänemark, Portugal Wettbewerb : Vorrunde, Gruppe B, Handball-EM der Männer 2026

: Vorrunde, Gruppe B, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Dienstag, 20. Januar 2026

: Dienstag, 20. Januar 2026 Uhrzeit/Anpfiff : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Dänemark gegen Portugal heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Dänemark und Portugal in der Vorrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Dänemark gegen Portugal wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Dänemark gegen Portugal bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.