Top-Favorit Dänemark trifft im dritten Spiel der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Portugal. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Dänemark bestreitet am Dienstag, 20. Januar 2026, sein drittes Vorrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen Portugal. Der Top-Mannschaft um Mathias Gidsel hat den Einzug in die Hauptrunde bereits sicher. Dennoch wollen die Dänen heute sicher ihre weiße Weste im Turnier behalten.

 

 

Dänemark gegen Portugal live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die dänische Handball-Nationalmannschaft trifft am Dienstag, dem 20. Januar 2026, in der Vorrunde auf Portugal. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum dritten Vorrundenspiel Dänemark gegen Portugal bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Dänemark, Portugal
  • Wettbewerb: Vorrunde, Gruppe B, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Dienstag, 20. Januar 2026
  • Uhrzeit/Anpfiff: 20:30 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Dänemark gegen Portugal heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Dänemark und Portugal in der Vorrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Dänemark gegen Portugal wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Dänemark gegen Portugal bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Wo läuft Dänemark gegen Portugal heute im Livestream?

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Handballspiels verzichten. Für das Spiel der Handball-EM zwischen Dänemark und Portugal bietet das Erste einen kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek an. Dieser kann in der Mediathek und auf sportschau.de ohne Anmeldung geschaut werden. Die Übertragung beginnt um 20:20 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das Spiel von Florian Naß.

 

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Dänemark gegen Portugal bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Turnierpass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung Dänemark gegen Portugal bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Dyn