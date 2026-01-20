Top-Favorit Dänemark trifft im dritten Spiel der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Portugal. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Dänemark bestreitet am Dienstag, 20. Januar 2026, sein drittes Vorrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen Portugal. Der Top-Mannschaft um Mathias Gidsel hat den Einzug in die Hauptrunde bereits sicher. Dennoch wollen die Dänen heute sicher ihre weiße Weste im Turnier behalten.