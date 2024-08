Zwei Jungs buddeln an einem norddänischen Strand im Sand. Plötzlich löst sich der Boden und begräbt die beiden unter sich.

mmf/dpa 26.08.2024 - 18:34 Uhr

Zwei Jungen aus Deutschland sind bei einem Erdrutsch im Norden von Dänemark unter Sandmassen begraben worden. Rund 40 Minuten nach dem ersten Alarm wurden sie befreit, ehe sie lebensrettende Erste Hilfe erhielten und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurden. Dort befanden sie sich nach Polizeiangaben vom späten Sonntagabend in einem kritischen Zustand - ob sich daran seitdem etwas geändert hat, konnte die Polizei am Montag nicht sagen.