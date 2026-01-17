US-Präsident Donald Trump eskaliert im Streit über Grönland und droht mehreren europäischen Staaten mit Zöllen. In Dänemark hat man einen solchen Schritt nicht erwartet.
17.01.2026 - 20:09 Uhr
Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen zeigt sich von der Zoll-Drohung von US-Präsident Donald Trump gegenüber mehreren europäischen Staaten im Grönland-Konflikt überrascht. Das teilte der Däne in einer Stellungnahme der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge mit. Dänemark stehe derzeit in engem Kontakt mit der EU-Kommission.