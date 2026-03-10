Im Geschäft mit den bunten Bauklötzchen geht es für den dänischen Spielwarenriesen nur in eine Richtung: nach oben. Auch 2025 bescherte Lego Rekorde.

dpa 10.03.2026 - 09:19 Uhr

Der dänische Spielzeugriese Lego baut seinen Erfolg weiter Stein für Stein aus: Die starke Nachfrage nach seinen Produkten hat dem Konzern im vergangenen Jahr Rekordzahlen beschert. Der Umsatz kletterte um 12 Prozent auf 83,5 Milliarden Kronen (knapp 11,2 Milliarden Euro), der Nettogewinn stieg sogar um 21 Prozent auf 16,7 Milliarden Kronen (rund 2,2 Milliarden Euro). Der Konzern selbst führt die hohe Nachfrage nach seinen Produkten auf das „innovative und umfangreiche Portfolio“ sowie die Stärke der Marke Lego zurück, wie das Unternehmen am Firmensitz im dänischen Billund mitteilte.