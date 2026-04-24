Das Rappenbaumbad wird nächstes Jahr saniert. Damit ist ein Neubau für die nächsten Jahre vorerst vom Tisch. Für die Sanierungen wird das Bad im nächsten Jahr vier Monate lang geschlossen sein.

Mit seinen 50 Jahren habe das Rappenbaumbad „biblisches“ Alter erreicht, hieß es in der vergangenen Sitzung des Zweckverbandes Rappenbaum. Die Mitglieder beschlossen einstimmig, dass die Filteranlage und die Warmwasserbereitung erneuert werden sollen, ebenso soll die Lüftungsanlage saniert werden.

Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Technik des Rappenbaumbads soll minimiert werden

Diese Erneuerungen seien längst überfällig: In der Regel würde sich die Nutzungsdauer solcher Anlagen auf 25 Jahre belaufen, hieß es. Im Rappenbaumbad seien diese also bereits doppelt so lang in Betrieb. „Große Teile der Schwimmbadtechnik stammen noch aus dem Baujahr und haben damit die technische Lebensdauer weit überschritten und die Verschleißgrenze erreicht“, steht in der Sitzungsvorlage.

Mittlerweile gebe es nicht mehr genug Ersatzteile für die alte Anlage. Ebenso könnten Arbeitsschutzstandards nicht mehr eingehalten werden, hieß es in der Sitzung. Um die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls zu minimieren, sei die Sanierung zwingend erforderlich.

Uwe Ozimek war jahrzehntelang Schwimmmeister im Rappenbaumbad. Foto: Stefanie Schlecht/Archiv

Die Filteranlage soll im Zuge der Sanierung vollständig zurückgebaut und erneuert werden. Die Elektrik und Hydraulik sollen angepasst, die Entwässerungsleitungen teilweise erneuert werden. Auch die Warmwasserbereitung, die die Duschbereiche versorgt, soll auf den neusten Stand gebracht wenig.

Die Lüftungsanlage werde ausgetauscht. Derzeit seien die Umschaltklappen, die den Frischluft- und Abluftanteil im Bad steuern, irreparabel defekt. Die Lüftungskanäle wiesen große Löcher auf. Derzeit würde sich die Abluft mit der frischen Außenluft unkontrolliert vermischen – dies soll mit der neuen Anlage verhindert werden.

Kosten für die Sanierung des Rappenbaumbads betragen eine knappe Million Euro

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf knapp eine Million Euro. Ohne diese Maßnahmen müsste das Bad in naher Zukunft außer Betrieb genommen werden. Trotzdem könne nicht ganz ausgeschlossen werden, dass in den nächsten Jahren weitere Sanierungsmaßnahmen notwendig werden, heißt es in der Vorlage.

Geschlossen sein wird das Bad voraussichtlich von Mitte Mai 2027 an bis Mitte September 2027. Geplant ist, es mit dem Ende der Sommerferien wieder zu öffnen.