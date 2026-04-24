Dagersheim/Darmsheim „Biblisches Alter“: Rappenbaumbad wird nächstes Jahr saniert
Im kommenden Jahr wird das Hallenbad auf dem Rappenbaumareal saniert. Die Bauzeit ist für vier Monate angesetzt. Ein Neubau ist damit vorerst vom Tisch.
Im kommenden Jahr wird das Hallenbad auf dem Rappenbaumareal saniert. Die Bauzeit ist für vier Monate angesetzt. Ein Neubau ist damit vorerst vom Tisch.
Das Rappenbaumbad wird nächstes Jahr saniert. Damit ist ein Neubau für die nächsten Jahre vorerst vom Tisch. Für die Sanierungen wird das Bad im nächsten Jahr vier Monate lang geschlossen sein.