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  6. Rappenbaum: Grüne Wiese statt Schulneubau

Dagersheim und Darmsheim Rappenbaum: Grüne Wiese statt Schulneubau

Dagersheim und Darmsheim: Rappenbaum: Grüne Wiese statt Schulneubau
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Hier stand mal die Rappenbaumschule. Die Abbrucharbeiten sind fast abgeschlossen. Foto: Finja Laws

Endlich ist eine Entscheidung gefallen: Auf dem Rappenbaumareal wird es keine neue Schule geben. Dafür baut Sindelfingen eine neue Grundschule in Darmsheim.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Die Entscheidung ist gefallen: Dort, wo früher die Rappenbaumschule zwischen dem Sindelfinger Teilort Darmsheim und dem Böblinger Teilort Dagersheim stand, wird es in Zukunft nur noch grüne Wiese geben. Sindelfingen baut dafür im Gewerbegebiet Bühl eine neue Schule und eine Sporthalle.

 

Bereits jetzt steht von der alten Schule auf dem Rappenbaumareal nichts mehr. Bis Ende Juni sollen auch die Erdarbeiten vollends abgeschlossen sein. Als „historisch“ bezeichnete der Böblinger Oberbürgermeister Stefan Belz die Sitzung des Zweckverbandes, der einige holprige Jahre hinter sich hat. Nachdem es jahrelang keine Entscheidung zur Zukunft des Rappenbaumareals gab, ist nun klar, wie es weitergeht. Entscheidend dafür sei ein gemeinsamer Wille der beiden Städte gewesen, eine tragfähige Entscheidung zu treffen, sagte der OB in seinen einleitenden Worten zur Sitzung.

Bis Ende Juni sollen die Abbrucharbeiten fertig sein. Foto: Finja Laws

Der Erste Bürgermeister Sindelfingens, Christian Gangl, führte daraufhin aus, welche Möglichkeiten die Städte durchdacht hatten, bevor sie zu dem Schluss gekommen waren, die neue Schule im Gewerbegebiet Bühl in Darmsheim zu bauen. Angedacht hatten die Verwaltungen im Planungsprozess ganz unterschiedliche Varianten: Darunter ein Neubau auf dem Rappenbaumareal, mit einer neuen zusätzlichen Halle. Eine weitere Variante sah den Abriss der alten Mehrzweckhalle auf dem Areal vor. Letztlich jedoch sprachen aus Sicht der Verwaltung mehrere Dinge gegen diese Optionen: Zu komplizierte Bauvorhaben und ein zu hoher Abstimmungsbedarf, der viel Zeit kostet. Um das Rappenbaumareal neu zu bebauen, würden vermutlich bis zu acht Jahre ins Land ziehen, schätzten die beiden Verwaltungen. Bis die neue Schule mit Sporthalle im Gewerbegebiet Bühl steht, wird dagegen von einer Gesamtdauer von rund fünf Jahren ausgegangen.

Der Schulverband wird bis auf Weiteres fortgeführt

Als „Zeitfresser“ bezeichnete Christian Gangl vor allem die vielen bürokratischen Hürden, die zunächst angegangen werden müssten, um auf dem Rappenbaumareal zu bauen. Darunter auch die Fragen der Energieversorgung des Hallenbades, die an die Mehrzweckhalle angebunden ist. Auch der Abriss der alten Halle würde zusätzlich Zeit kosten.

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Doch wenn es in Zukunft keine Schule mehr auf dem Areal gibt, bleibt dann der Zweckverband fortbestehen? Ja, versichern die beiden Verwaltungen. „Die interkommunale, gute Partnerschaft zwischen den beiden Städten innerhalb des Schulverbandes und darüber hinaus wird bis auf Weiteres fortgeführt“, schreiben die Verwaltungen in einer Präsentation, die in der Sitzung gezeigt wurde. Schließlich befinden sich auf der Fläche immer noch das Hallenbad und die Mehrzweckhalle, die weiterbetrieben werden.

Die Verwaltung Sindelfingen plant eine Bürgerinformationsveranstaltung zum Neubau der Grundschule in Darmsheim am 20. Mai um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Darmsheim.

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