Dagersheim und Darmsheim Rappenbaum: Grüne Wiese statt Schulneubau
Endlich ist eine Entscheidung gefallen: Auf dem Rappenbaumareal wird es keine neue Schule geben. Dafür baut Sindelfingen eine neue Grundschule in Darmsheim.
Endlich ist eine Entscheidung gefallen: Auf dem Rappenbaumareal wird es keine neue Schule geben. Dafür baut Sindelfingen eine neue Grundschule in Darmsheim.
Die Entscheidung ist gefallen: Dort, wo früher die Rappenbaumschule zwischen dem Sindelfinger Teilort Darmsheim und dem Böblinger Teilort Dagersheim stand, wird es in Zukunft nur noch grüne Wiese geben. Sindelfingen baut dafür im Gewerbegebiet Bühl eine neue Schule und eine Sporthalle.