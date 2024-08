Erschöpfung, Kreislaufprobleme, Schlafstörungen: Viele Menschen in Deutschland haben unter der Hitze der vergangenen Tage gelitten. Vor allem Ältere sind stark betroffen.

red/KNA 05.08.2024 - 11:50 Uhr

Hitze bereitet rund einem Viertel der Menschen in Deutschland gesundheitliche Probleme. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die die Krankenkasse DAK-Gesundheit am Montag in Hamburg veröffentlichte. Demnach hatten während der warmen Tage Ende Juli 24 Prozent der Bundesbürger Gesundheitsprobleme durch Hitze. Im vergangenen Jahr waren es laut einer ähnlichen Umfrage 20 Prozent, 2022 waren es 26 Prozent. Bei den Älteren ab 60 Jahre lag der Anteil mit 32 Prozent fast doppelt so hoch wie bei den 18- bis 29-Jährigen (17 Prozent).