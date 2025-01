Nach dem Sturz von Machthaber Assad sieht Frankreichs Außenminister Hoffnung für eine bessere Zukunft. Paris stellt Syrien Unterstützung in Aussicht - und Hilfe zur Aufklärung eines dunklen Kapitels.

red/dpa 03.01.2025 - 16:54 Uhr

Rund vier Wochen nach dem Umsturz in Syrien hat Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot dem Land Unterstützung in Aussicht gestellt. „Vor einigen Wochen ist eine neue Hoffnung entstanden. Die Hoffnung auf ein souveränes Syrien, ein stabiles Syrien und ein friedliches Syrien“, sagte Barrot in Damaskus bei einem gemeinsamen Besuch mit Außenministerin Annalena Baerbock. Diese Hoffnung sei der Entschlossenheit und Mobilisierung der Bevölkerung zu verdanken. „Es ist eine fragile Hoffnung, aber realistische Hoffnung, deswegen steht Frankreich an der Seite der Syrerinnen und Syrer.“