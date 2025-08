Unbekannte öffnen Weidezaun: Tiere fliehen in den Wald

Damwild in Murrhardt entlaufen

In Murrhardt öffnen Unbekannte am frühen Sonntagmorgen einen Weidezaun. Mehrere Tiere entkommen – einige bleiben vermisst. Die Polizei sucht Zeugen.

Chris Lederer 04.08.2025 - 09:29 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) einen Weidezaun in der Straße Klingen beschädigt. Auf einer Länge von rund sechs Metern wurde die Umzäunung geöffnet, sodass mehrere Damwildtiere aus dem Gehege entweichen konnten.