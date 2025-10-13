Daniel Lindenschmid (AfD) will im Landtag per T-Shirt die Heldenerzählung um den US-Aktivisten Charlie Kirk weiterführen – und erhält dafür eine Rüge von Muhterem Aras.
13.10.2025 - 16:28 Uhr
Wie viel Sprengkraft in einem Stück Stoff stecken kann, ist spätestens seit der Aufregung um das „ACAB”-Sweatshirt („All Cops are Bastards“ – sinngemäß: „Alle Bullen sind Schweine“) der ehemaligen Grüne-Jugend-Sprecherin Jette Nietzard klar. Nun haben auch Parlamentarier aus Baden-Württemberg Kleidung als politisches Kampfmittel für sich entdeckt.