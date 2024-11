In Filderstadt ist es ein lang gehegter Wunsch, und nun könnte er tatsächlich in Erfüllung gehen: Die Einführung einer Schnellbuslinie X12 steht im Raum, die Filderstadt mit Esslingen verbinden würde. Das gab der Filderstädter Ordnungsamtsleiter Jan-Stefan Blessing in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses bekannt. Zum Januar 2027 sind die Busverkehrsleistungen im Linienbündel ES 4 (Filder Ost) durch den Landkreis Esslingen neu zu vergeben. Filderstadt spielte in diesem Linienbündel bislang keine Rolle, könnte aber künftig integriert werden.

Das Ganze steht in Verbindung mit der S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen, an der momentan noch gearbeitet wird. Im Rahmen der Neukonzeptionierung wird die Einführung einer Schnellbusverbindung von Esslingen über Neuhausen nach Bernhausen empfohlen. Der Bus würde montags bis freitags alle 30 Minuten von Esslingen über Berkheim, wo die Firma Festo sitzt, nach Neuhausen fahren, dort würde sich die Linie X12 dann gabeln und stündlich in einem Ast nach Wolfschlugen und im anderen nach Bernhausen fahren.

Das Ziel des Ganzen: eine verlässliche und performante Anbindung mit einem attraktiven Reisezeitverhältnis gegenüber dem Auto nach Esslingen erhalten. Bis zur Inbetriebnahme der S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen werde ein Übergangskonzept ausgeschrieben, das dann frühestens zum Fahrplanwechsel Dezember 2027 von der nun diskutierten Neukonzeption abgelöst werden könnte.

Für Filderstadt hätte das Ganze einen entscheidenden Vorteil: Die neue Verbindung wäre für die Stadt kostenfrei. In der Sitzung wurde bekannt, dass die Finanzierung von S-Bahn-Zubringern im Sinne des ÖPNV-Paktes zu 100 Prozent vom Landkreis finanziert würden. Einen Nachteil hätte die Änderung für Filderstadt allerdings doch: Die Buslinie 816 würde gestrichen beziehungsweise nur noch ab Neuhausen verkehren. Sie verbindet bislang Bernhausen mit dem Krankenhaus in Ruit.

Eine neue Verbindung mit entscheidendem Vorteil

Im Filderstädter Ausschuss war der Zuspruch trotz dieses Wermutstropfens groß. Was Jan-Stefan Blessing betonte: Alle beteiligten Kommunen müssen zustimmen. In Esslingen beispielsweise steht das Thema am 25. November auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bauen, Mobilität und Klimaschutz, in Neuhausen wiederum wird der Busverkehr voraussichtlich am 10. Dezember im Gemeinderat besprochen.

In Ostfildern wird der Termin erst noch bekannt gegeben, weil sich die Stadt noch in der Abstimmung mit dem Landratsamt befindet. Jan-Stefan Blessing prophezeite, dass die Diskussionen mancherorts wohl deutlich intensiver ausfallen werden als in Filderstadt. „Da geht es bei manchen Kommunen um sechsstellige Beträge.“