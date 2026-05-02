Der VfL Osnabrück kehrt in die 2. Bundesliga zurück. Nach dem nächsten Patzer von Rot-Weiss Essen steht der Aufstieg des Drittliga-Tabellenführers vorzeitig fest.

red/dpa 02.05.2026 - 18:32 Uhr

Der VfL Osnabrück kehrt nach zwei Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Weil Konkurrent Rot-Weiss Essen beim VfB Stuttgart II mit 1:6 (0:2) verlor, steht der Aufstieg der Niedersachsen bereits am drittletzten Spieltag dieser Drittliga-Saison fest. Die Osnabrücker Partie beim SV Wehen Wiesbaden an diesem Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) ist damit ebenso bedeutungslos wie die beiden letzten Saisonspiele gegen Ulm und Stuttgart II.