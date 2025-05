Finanzminister Danyal Bayaz ist bekennender Filmfan. Sein Lieblingsstreifen: „Der Pate“. Nun schnuppert er selbst in das Metier hinein - in einer überraschenden Rolle.

red/dpa/lsw 12.05.2025 - 07:02 Uhr

Markus Söder (CSU) hat sich in einer bayerischen Seifenoper selbst gespielt, Armin Laschet (CDU) ist bereits im „Tatort“ aufgetreten, Gerhard Schröder (SPD) in der „Lindenstraße“ und Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat es sogar in den „Stromberg“-Film geschafft. Über Parteigrenzen hinweg haben sich Politiker schon in Gastrollen in Film und Fernsehen ausprobiert. Nun steht Landesfinanzminister Danyal Bayaz (Grüne) vor einem kleinen Auftritt.