Ein stabiles Hoch bringt pünktlich zu Pfingsten strahlenden Sonnenschein und Sommer-Feeling. Wann am Wochenende der richtige Zeitpunkt zum Rasenmähen ist.

Der Mai hat uns in diesem Jahr rund um die Eisheiligen mit der „Kalten Sophie“ bisher nicht gerade mit Sonne und milden Temperaturen verwöhnt – zudem lässt der Regen vor der Schafskälte den Rasen wachsen und erschwert das Mähen erheblich. Da kommt das lange Pfingstwochenende für viele Hobbygärtner wie gerufen, um das Grün im Garten endlich wieder auf Vordermann zu bringen – bevor es Anfang Juni wieder nasser und kälter wird.

Doch wer einfach den Mäher anwirft, riskiert schnell Ärger mit den Nachbarn oder dem Ordnungsamt. An Sonn- und Feiertagen wie Pfingstsonntag und Pfingstmontag gilt in Deutschland nämlich ein striktes Mähverbot.

Rasenmähverbot am Pfingstsonntag und Pfingstmontag

Lautstarke Gartenarbeit muss also auf die Tage vor Pfingsten verlagert werden. Die gute Nachricht ist, dass das Wetter im Südwesten dafür eine perfekte Steilvorlage liefert. Nach den nass-grauen Tagen zur Wochenmitte sorgt ein stabiles Hochdruckgebiet pünktlich zum Wochenende für durchgehend trockenes und sommerliches Wetter.

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Freundliches Pfingstwochenende voraus – hier die Seepromenade in Meersburg (Archiv). Foto: picture alliance/dpa

Rasenmähen am Pfingstwochenende

So sieht der Mäh-Fahrplan für Pfingsten im Detail aus:

Freitag (22. Mai): Wer flexibel ist oder am Nachmittag ins Wochenende startet, findet bereits ideale Bedingungen vor. Es wird durchgehend sonnig bei sommerlichen Höchstwerten von 26 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit gerade einmal 5 Prozent gering. Nachts kühlt es bei klarem Himmel auf 11 Grad ab.

Wer flexibel ist oder am Nachmittag ins Wochenende startet, findet bereits ideale Bedingungen vor. Es wird durchgehend sonnig bei sommerlichen Höchstwerten von 26 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit gerade einmal 5 Prozent gering. Nachts kühlt es bei klarem Himmel auf 11 Grad ab. Pfingstsamstag (23. Mai) – der Hauptkampftag: Der Samstag ist die letzte Chance zum Mähen und wettertechnisch kaum zu überbieten. Uns erwartet ein Sommertag mit Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 28 Grad und mehr. Das Regenrisiko liegt bei null Prozent.

Ein wichtiger Hinweis für alle, die länger auf dem Aufsitzmäher sitzen oder die Rasenkanten trimmen: Der UV-Index erreicht an beiden Tagen den sehr hohen Wert von 8, weshalb Sonnenschutz dringend zu empfehlen ist.

Zeit zum Mähen – nach Pfingsten wird es wieder nass

Durch die intensive Sonne und die sommerlichen Temperaturen ist der Rasen bis Freitag oder Samstag restlos abgetrocknet. Das ist die beste Voraussetzung für einen sauberen Schnitt, da trockene Halme nicht verkleben und die Messer das Gras sauber kappen, statt es zu rupfen. Das könnte Anfang Juni dann wieder mit der Schafskälte drohen.

Gesetzliche Ruhezeiten sowie die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung untersagen den Betrieb von motorisierten Gartengeräten in Wohngebieten dann am Pfingstsonntag und Pfingstmontag komplett.

Wer dennoch zur Tat schreitet, muss mit empfindlichen Bußgeldern wegen Ruhestörung rechnen. Einzige Ausnahme sind mechanische Spindelmäher ohne Motor, die flüsterleise arbeiten. Besser also, man gönnt sich eine ruhige Zeit im frisch gemähten Garten.