Darja Varfolomeev holt Gold in Paris

Als zwölfjähriges Mädchen kam Darja Varfolomeev einst aus Russland nach Deutschland – und es zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Nun, fünf Jahre später, hat die Sportgymnastin sogar die Goldmedaille gewonnen.

Dirk Preiß 09.08.2024 - 19:33 Uhr

Vielleicht sprechen diese Szenen, die sich direkt nach dem Ende des olympischen Mehrkampffinals in der Rhythmischen Sportgymnastik abgespielt haben, noch viel mehr für Darja Varfolomeev, als es ihre sportliche Leistung sowieso tut. Die Italienerin Sofia Raffaeli hatte in Paris als letzte Gymnastin gerade ihre Übung mit dem Band beendet. Danach war klar: Die erst 17-jährige Darja Varfolomeev ist die erste deutsche Olympiasiegerin in der Sportgymnastik.