Die Polizei ist an einer Wohnung eines Mannes in Darmstadt im Einsatz. Der 61-Jährige zeigt ihnen aus dem Fenster eine Schusswaffe. Die Beamten benutzen ihre Waffe und verletzen den Mann tödlich.

red/AFP 11.03.2025 - 13:35 Uhr

Ein 61-Jähriger ist bei einem Polizeieinsatz in Darmstadt erschossen worden. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort, wie das Hessische Landeskriminalamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Demnach soll der Mann am Dienstagvormittag in Darmstadt die Beamten angegriffen haben. Die Polizei war mit dem Sozialdienst an der Wohnung des Mannes im Einsatz.