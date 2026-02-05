Die Feuerwehr kämpft gegen ein Feuer auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt.
05.02.2026 - 14:17 Uhr
Eine große Rauchsäule und zahlreiche Einsatzkräfte: Ein Feuer auf dem Gelände einer Darmstädter Forschungseinrichtung hat einen hohen Schaden angerichtet. Es brach am Morgen aus zunächst unbekannter Ursache aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach Auskunft des hessischen Forschungsministers Timon Gremmels (SPD) wird der Brand zu Verzögerungen bei einem internationalen Forschungsvorhaben führen, das gerade auf dem Gelände gebaut wird.