Beste Stimmung und Laune bei den Deutschen Meisterschaften im Dart in der Sporthalle Ost. Das Thema Inklusion hält Einzug, hat aber noch Luft nach oben.

Es ist kurz vor 18 Uhr, als Stephanie Lück – kurz genannt „Lucky“ – die Arme in die Luft reißt und die Hände zu Fäusten ballt. Lauter Jubel in den Reihen vor der Tribüne und ein erlösendes „Yeaaaah!“ von der Bühne. Lück hat sich soeben mit 5:2 Sätzen gegen die mehrfache Titelverteidigerin Irina „Ice Baby“ Armstrong den Titel bei den Deutschen Meisterschaften im Dart geholt. Überglücklich lächelt Lück in die Kamera und wischt sich die Schweißtropfen von der Stirn.