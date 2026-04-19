Darts in Sindelfingen Ein neuer König für den Glaspalast
Am Wochenende fand in Sindelfingen der Elten Safety Shoes European Darts Grand Prix statt – Besuchermassen strömten, Pfeile flogen und ein Favorit verlor seinen Titel.
Am Wochenende fand in Sindelfingen der Elten Safety Shoes European Darts Grand Prix statt – Besuchermassen strömten, Pfeile flogen und ein Favorit verlor seinen Titel.
Jede Sportart hat vermutlich ihren Sound, einen höchst signifikanten Klang, an dem sie sich erkennen lässt – das Klickern von Billardkugeln, der Schuh, der an den Fußball tritt, das Aufschlagen des Tennisballs. Am Wochenende im Sindelfinger Glaspalast ist es ein trockenes, hartes Pochen in einem fast regelmäßigen Abstand, das Geräusch, das entsteht, wenn ein Dartpfeil auf die Scheibe trifft. Der Glaspalast ist randgefüllt mit Publikum, die Bierbänke stehen dicht an dicht in seinem Innenraum, Currywurst und Bierbecher gehören zum Bild des Tages, und droben auf dem Podium stehen Männer, die ihre ganze Konzentration auf eine Scheibe richten, den Pfeil fliegen lassen, so lange, bis einer der Sieger ist.