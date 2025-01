Das Geheimnis um die letzten vier Teilnehmer der Premier League Darts ist gelüftet. Wie die Professional Darts Corporation (PDC) am Montag verkündete, gehören neben dem Weltranglistenersten Luke Humphries, Weltmeister und Titelverteidiger Luke Littler, WM-Finalist Michael van Gerwen und Rob Cross auch Stephen Bunting, Gerwyn Price, Chris Dobey sowie Nathan Aspinall zum Line-up der diesjährigen Eliteliga.

2024er-Weltmeister Humphries, der 17-jährige Littler (beide England), Rekordsieger van Gerwen (Niederlande) und Cross (England), WM-Champion von 2018, hatten ihr Ticket als Top-Vier der Weltrangliste bereits sicher. Die verbleibenden vier Spieler wählt die PDC aus, dabei sind vor allem sportliche Leistungen, aber auch Marketinggründe ausschlaggebend.

Peter Wright ist erstmals seit elf Jahren nicht mit dabei

Der zweimalige Weltmeister Peter Wright ist nach einer schwachen Saison erstmals seit elf Jahren nicht mit dabei. Auch 2022er-Weltmeister Michael Smith fehlt im Vergleich zum letzten Jahr. Dafür wurden die WM-Halbfinalisten Bunting und Dobey (beide England) jeweils zum zweiten Mal nominiert. Price (Wales), Weltmeister von 2021, und Aspinall waren bereits bei der vergangenen Austragung am Start.

Die Premier League beginnt am 6. Februar mit dem ersten von insgesamt 16 Spieltagen in Belfast. Am 29. Mai spielen die vier besten Profis in London um den Titel, der Sieger erhält 275.000 Pfund Preisgeld (rund 331.000 Euro), das nicht in die Order of Merit einfließt. Der 9. Spieltag findet am 3. April in der Berliner Uber Arena statt.