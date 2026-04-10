Noa-Lynn van Leuven war schon bei der Darts-WM dabei. Bei reinen Frauen-Wettbewerben darf sie künftig nicht mehr antreten. Die Niederländerin spricht über die Konsequenzen.
10.04.2026 - 08:32 Uhr
Transfrauen wie die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven dürfen im Darts ab sofort nicht mehr an reinen Frauen-Turnieren teilnehmen. Das sieht eine am Donnerstag veröffentlichte Richtlinie der zuständigen Dach-Organisation Darts Regulation Authority (DRA) vor, die der Profiverband PDC übernommen hat. „Damit bin ich praktisch raus“, sagte van Leuven in einem bei Instagram veröffentlichten Video.