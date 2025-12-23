Die drei besten deutschen Dartsprofis kehren nach der Weihnachtspause allesamt auf die WM-Bühne im Ally Pally zurück und wecken Hoffnungen auf ein nächstes Londoner Wintermärchen.
23.12.2025 - 12:32 Uhr
Gabriel Clemens hat sich auf den Heimweg gemacht. Heiligabend verbringt der Dartsprofi ganz besinnlich bei seinem Bruder, weit entfernt vom Trubel im Alexandra Palace, der WM-Bühne und der Party-Meute. „Da feiert die ganze Familie“, sagte der Saarwellinger im Interview mit Sport1 vorfreudig - und im Wissen, dass der Abschied aus London nur vorübergehend ist.