Die Buhrufe gegen seine Person missfallen Luke Littler. Auf der Bühne ergreift der Darts-Weltmeister das Wort und spricht die Fans direkt an.

London - Vom Publikumsliebling zum Ausgebuhten: Darts-Weltmeister Luke Littler hat bei der WM in London emotional auf unerwartete Buhrufe der Fans reagiert und sich direkt ans Publikum gewandt. "Es stört mich nicht", behauptete Littler im Bühneninterview bei Sky Sports und lachte auf: "Ihr bezahlt für Tickets und ihr bezahlt mein Preisgeld. Danke, dass ihr mich ausbuht."

Der 18 Jahre alte Engländer hatte zuvor sein bislang schwierigstes Spiel bei diesen Titelkämpfen zu überstehen. Beim 4:2 gegen Ex-Weltmeister Rob Cross hätte Littler beinahe in einen entscheidenden siebten Satz gemusst. Schon während der Begegnung interagierte der junge Engländer immer wieder mit dem Publikum. Nach dem verwandelten Matchdart jubelte Littler ausgelassen, wie man ihn selten vorher gesehen hatte.

Littler: "Für das Schlimmste vorbereiten"

"Es war feindselig, niemand wollte, dass ich gewinne. Sie haben sich geirrt", sagte Littler, der als klarer Turnierfavorit gilt und vor dem 4:2 gegen Cross alle seine Spiele ohne Satzverlust gewonnen hatte. Nach einem ersten kurzen Ausbruch beruhigte sich Littler und gab sich in den folgenden TV-Interviews sowie auf der Pressekonferenz gemäßigter.

"Es war das erste Mal bei der Weltmeisterschaft, dass die Fans mich nicht siegen sehen wollten. Aber alles klar. Ich werde mich für das Viertelfinale auf das Schlimmste vorbereiten", sagte Littler mit Blick auf die anstehende Partie an Neujahr. Bei Sport1 fügte er an: "Sie haben gepfiffen und gebuht. Ich musste einfach weitermachen und versuchen, darüber hinwegzukommen."