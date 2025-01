Der Klassiker zwischen Michael van Gerwen und Gerwyn Price fällt bei der WM im Ally Pally aus. Der Niederländer übersteht ein spektakuläres Spiel.

red/dpa 01.01.2025 - 17:16 Uhr

Weltklasseprofi Michael van Gerwen nimmt bei der Darts-WM in London weiter Kurs auf seinen vierten Titel. Der 35 Jahre alte Niederländer besiegte Englands Callan Rydz an Neujahr mit 5:3 und steht zum insgesamt neunten Mal in der Runde der letzten Vier. In dem hochklassigen Match gab es insgesamt 31 Aufnahmen mit 180 Punkten.