Welche Sender übertragen die Spiele der PDC World Darts Championship im TV? Gibt es die Partien der Darts-WM auch kostenlos im Livestream? Hier sind die aktuellen Ansetzungen und Übertragungsdetails.

Die Darts -WM ist in vollem Gange. Bei der PDC World Darts Championship treten insgesamt 128 Spieler an, darunter die besten 32 Akteure der Order of Merit. Angesichts der teils unübersichtlichen TV Rechte fällt es vielen Fans schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Uhrzeiten und zur Übertragung der Darts-WM am Montag, dem 15. Dezember 2025.

Wer überträgt die Darts-WM live im TV und Stream? Vom 11. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 wird der traditionsreiche Alexandra Palace in London erneut zum Schauplatz der besten Dartspieler der Welt. Sport1 überträgt die World Darts Championship auch in diesem Jahr umfangreich im Free-TV sowie kostenlos im Livestream.

Durch die Übertragungen führen Katharina Kleinfeldt und Jana Wosnitza, die mit exklusiven Einblicken und Interviews direkt aus dem Ally Pally für WM-Atmosphäre sorgen. Kommentator Basti Schwele begleitet die Spiele gemeinsam mit den Experten Robert Marijanovic und Max Hopp. Zusätzlich zeigt auch der Streamingdienst DAZN die Darts-WM, hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Wer spielt bei der Darts-WM am 15.12.2025?

In der ersten Runde der Darts-Weltmeisterschaft wird im Modus best of five Sets gespielt. Sport1 startet die Übertragung in der Nachmittags-Session bereits um 13.00 Uhr mit den Vorberichten im Countdown. Die Abend-Session beginnt um 20.00 Uhr.

Diese Begegnungen der Darts-WM sind am Montag, dem 15. Dezember 2025, bei Sport1 und DAZN live zu sehen.

Nachmittags-Session ab 13.30 Uhr

13.30 Uhr: Brendan Dolan gegen Tavis Dudeney

14.30 Uhr: Cameron Menzies gegen Charlie Manby

15.30 Uhr: Mensur Suljovic gegen David Cameron

16.30 Uhr: Peter Wright gegen Noa van Leuven

Abend-Session ab 20.00 Uhr

20.00 Uhr: Martin Lukeman gegen Max Hopp

21.00 Uhr: D. van Duijvenbode gegen Andy Baetens

22.00 Uhr: Jonny Clayton gegen Adam Lipscombe

23.00 Uhr: Connor Scutt gegen Simon Whitlock

Spielplan der Darts-WM

Bei der PDC-Darts-Weltmeisterschaft 2026 gehen insgesamt 128 Spieler an den Start und kämpfen um den begehrten Titel. In der ersten Runde treffen die Top 40 der Weltrangliste (Order of Merit) auf die 40 besten Akteure der Pro Tour Order of Merit sowie auf 48 internationale Qualifikanten. Neu ist dabei vor allem die Anpassung der Preisgelder zur Darts-WM 2026. Insgesamt werden in diesem Jahr fünf Millionen Pfund an die Spieler ausgeschüttet. Das ist eine Verdoppelung des Preisgelds gegenüber dem Vorjahr.