Wer zeigt die Spiele der Darts-Weltmeisterschaft 2026 live im TV? Gibt es die Partien auch kostenlos im Livestream? Das sind die Ansetzungen heute.
11.12.2025 - 13:54 Uhr
Bei der Darts-Weltmeisterschaft spielen 128 Spieler im Alexandra Palace in London um den wichtigsten Titel des Jahres. Aufgrund der oft kompliziert verteilten TV-Rechte verlieren Fans beim Thema Übertragung schnell den Überblick. Hier erfahrt ihr alles zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Darts-WM am Donnerstag, dem 11.12.2025.