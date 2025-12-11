Wer zeigt die Spiele der Darts-Weltmeisterschaft 2026 live im TV? Gibt es die Partien auch kostenlos im Livestream? Das sind die Ansetzungen heute.

Bei der Darts-Weltmeisterschaft spielen 128 Spieler im Alexandra Palace in London um den wichtigsten Titel des Jahres. Aufgrund der oft kompliziert verteilten TV-Rechte verlieren Fans beim Thema Übertragung schnell den Überblick. Hier erfahrt ihr alles zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Darts-WM am Donnerstag, dem 11.12.2025.

Wer überträgt die Darts-WM 2026 im TV und Livestream? Vom 11. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 wird der legendäre Alexandra Palace in London erneut zur Bühne für die weltbesten Dartsspieler. Auch in diesem Jahr begleitet Sport1 die World Darts Championship umfassend im Free-TV und kostenlos im Livestream. Durch die Übertragungen führen Katharina Kleinfeldt und Jana Wosnitza, die direkt aus dem „Ally Pally“ exklusive Eindrücke und Interviews liefern. Kommentator Basti Schwele wird dabei von den Experten Robert Marijanovic und Max Hopp unterstützt.

Auch der Sport-Streamingdienst DAZN zeigt die komplette Darts-WM live, allerdings nur mit kostenpflichtigem Abo.

Spiele der Darts-WM am 11.12.2025

In der 1. Runde der Darts-WM wird im Modus „best of 5 sets“ gespielt. Die Übertragung bei Sport1 beginnt bereits um 19.00 Uhr mit den Vorberichten im „Countdown.“ Diese Duelle der Darts-WM 2025 übertragen Sport1 und DAZN am Donnerstag, dem 11.12.2025 in der Abend-Session ab 20.00 Uhr.

20.00 Uhr : Kim Huybrechts gegen Arno Merk

: Kim Huybrechts gegen Arno Merk 21.00 Uhr : Michael Smith gegen Lisa Ashton

: Michael Smith gegen Lisa Ashton 22.00 Uhr : Luke Littler gegen Darius Labanauskas

: Luke Littler gegen Darius Labanauskas 23.00 Uhr: Madars Razma gegen Jamai van den Herik



Spielplan der Darts-WM 2026

Bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft 2026 kämpfen insgesamt 128 Spieler um den Titel. In der ersten Runde treffen dabei die Top 40 der Weltrangliste (Order of Merit), die 40 erfolgreichsten Akteure der Pro Tour Order of Merit sowie 48 internationale Qualifikanten aufeinander.

Die Darts-WM 2026 im Überblick