Vor Weihnachten kommt der zweimalige Weltmeister Peter Wright traditionell kostümiert auf die Bühne der Darts-WM. Auch sportlich läuft es für den Schotten in London gut.

dpa 15.12.2025 - 17:51 Uhr

London - Der zweimalige Darts-Weltmeister Peter Wright hat einen bemerkenswerten Auftritt als Weihnachtsdieb "Grinch" hingelegt und sportlich einen guten Start bei der WM in London geschafft. Nach seinem klaren 3:0 über die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven bekommt es der 55 Jahre alte Schotte in Runde zwei mit dem deutschen Debütanten Arno Merk zu tun.