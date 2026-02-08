Ein Dorf wie ein Pulverfass, alte Feindschaften und viele Geheimnisse: Der neue SR-«Tatort» geht in die Tiefe - und stellt aus dem Viererteam erstmals Kommissarin Esther Baumann in den Mittelpunkt.
08.02.2026 - 05:48 Uhr
Saarbrücken - Es gibt die einen, die mögen lieber den klassischen "Whodunit"-Krimi. Sie haben Spaß am Miträtseln, wer der Täter war. Und es gibt die anderen, die bevorzugen es eher psychologisch: Die genießen es, wenn die Spannung aus inneren Konflikten entsteht. Die "Privates" erfahren wollen - am besten nicht nur von den Verdächtigen, sondern auch den Kommissaren. Für diese Gruppe ist der neue SR-Tatort wie gemacht. Schon der Titel "Das Böse in Dir" (heute, 20.15 Uhr, Das Erste) lässt erahnen: Es geht in die Tiefe.