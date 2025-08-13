Schon lange versorgt Mókuska den Stuttgarter Westen mit Specialty Coffee. Jetzt will Inhaber Stefan Dachale in die Calwer Passage expandieren – und setzt auf die Hilfe seiner Kunden.
13.08.2025 - 10:50 Uhr
Bei seiner Eröffnung 2014 war Mókuska Caffè die erste reine Specialty-Coffee-Rösterei Stuttgarts. Darunter versteht die ziemlich verrückte Kaffee-Aficionado-Blase die höchste verfügbare Kaffeequalität aus einer Anbaufläche ebenso wie transparente, faire und nachhaltige Lieferbedingungen. Richtig guter Stoff also – wach, aber eben mit gutem Gewissen.