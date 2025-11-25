Das Eigenleben der Dinge Wenn die Glotze plötzlich englisch spricht
Der Fernseher unseres Kolumnisten KNITZ entwickelt ein interessantes Eigenleben. Noch ist nicht klar, was er damit bezweckt.
Wenn KNITZ in diesen Tagen auf dem TV-Kanal ZDFneo einen Film anschaut, der im Zweikanalton ausgestrahlt wird, kann es passieren, dass der Apparat von der deutschen Synchronisation ins (zumeist) englische Original wechselt.