Was geschah am . . . 8. Juni 873?

8. Juni 793: Wikinger überfallen das Inselkloster von Lindisfarne. Es handelt sich um den ersten Wikingerüberfall auf die angelsächsischen Königreiche in England.

Markus Brauer /dpa 07.06.2025 - 14:47 Uhr

Sie waren die Terror-Milizen des Mittelalters. Mehr als 300 Jahre versetzten sie ganz Europa in Angst und Schrecken: die Wikinger. Wie aus dem Nichts tauchten sie mit ihren wendigen Langschiffen an Küsten und Ufern auf. Brannten Dörfer nieder, plünderten Klöster, versklavten die Bewohner und raubten, was sie tragen konnten.