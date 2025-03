Der Blick in die Zukunft ist bang – und der Frühling wirkt noch schmuddelig. Bei einem Spaziergang mit Hund gibt es auch für die Kolumnisten so manches zu schnuppern und zu entdecken. Und was da schon alles Schönes in den Gärten sprießt! Eine bezaubernde Giftstaude!

Anna Katharina Hahn 01.03.2025 - 08:00 Uhr

Pichu strebt heimwärts, die hellbraunen Dreiecksohren aufgestellt. Sie könnten auch einem Wüstenfuchs gehören, weich und hellbraun. Meine kleine Gasthündin hängt sich kräftig in ihr Geschirr, die vorher locker durchhängende Leine spannt. An einigen ausgewählten Punkten auf der Route verharrt das Tier trotzdem und schnüffelt: beim Holunderbusch oberhalb des Schlangenwegles, am Mülleimer neben der Bank innerhalb der Anlage und zwischen den Fahrradständern, nach denen dieser geschwungene Pfad, dessen offizieller Name ganz anders lautet, in die Bopserstraße mündet.