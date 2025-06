Das erste Mal: Haufenweise Haufen

Ein prüfender Blick nach vorn empfiehlt sich, denn beim Schlendern bin ich schon öfter in etwas getreten, unappetitlich, braun, fäkal, nun denn. Großstädter wissen genau, wovon die Rede ist. Trotz Kottütenspendern an jeder Ecke, trotz des guten Vorbilds der allermeisten, die Hunde spazieren führen, liegen immer wieder leidige Haufen herum und sorgen dafür, dass ich in letzter Minute einen Haken schlage – oder eben nicht. Hat sich solch ein stinkender Fehltritt ereignet, bin ich tagelang vorsichtig, setze meine Schritte behutsam, halte Ausschau.