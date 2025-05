Vor exakt 75 Jahren hat der Italiener das erste Formel-1-Rennen in Silverstone gewonnen und ist 1950 auch der erste Weltmeister der Rennserie geworden. Es war der charmante Beginn einer Sportart, die viele große Persönlichkeiten hervorgebracht hat.

Dominik Ignée 13.05.2025 - 08:00 Uhr

Mit Pioniergeist und Abenteuerlust, aber noch ohne Ferrari fing alles an. Die Italiener hatten die Reise auf die Insel wegen logistischer Probleme erst gar nicht angetreten, weil eine Woche später in Monaco gefahren wurde. Ohne die Scuderia fand also am 13. Mai 1950 auf dem Militärflughafen in Silverstone das allererste Formel-1-Rennen statt. Und da den Engländern die Sonntagsruhe offenbar heiliger war als alles andere, wurde am Samstag gefahren.