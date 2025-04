In ihr forschen Wissenschaftler aus zahlreichen Ländern. In der Grube Messel liegen die Zeugnisse einer längst vergangenen Welt. Seit 30 Jahren wird dies auch gewürdigt.

Am Rande der kleinen Gemeinde Messel in Südhessen liegt eine zunächst unscheinbare Grube. Bäume, Geröll, kleinere Wasserflächen lassen zunächst nicht auf die Bedeutung dieses Areals schließen. Doch die eingezäunte Grube kann in einem Atemzug mit dem Grand Canyon, Yellowstone oder den Galapagosinseln genannt werden.

Drohnenaufnahme von der Grube Messel. In den Siebzigern sollte die stillgelegte Ölschiefertagebaugrube nahe Darmstadt zu einer Mülldeponie umgewandelt werden. Eine Bürgerinitiative wehrte sich dagegen und heute ist die Grube Messel Unesco-Welterbe. Für Paläontologen ist die Fossilienlagerstätte ein einzigartiges Archiv der Entwicklungsgeschichte der Erde. Foto: dpa/Helmut Fricke

Einer bedeutendsten geologischen Ort

Sie gehört weltweit zu den bedeutendsten geologischen Orten. In ihr findet sich zu Stein erstarrt die Geschichte der Erde vor 48 Millionen Jahren. Vor 30 Jahren wurde die Grube Messel Deutschlands erstes Unesco-Weltnaturerbe.

Lesen Sie auch

Die deutsche Unesco-Kommission bezeichnet das außergewöhnliche Areal als „Fenster zur Urzeit“. „Es gibt rund 1400 beschriebene Arten“, sagt der Geschäftsführer des Welterbes Grube Messel, Philipe Havlik. „Es gibt aber eine Dunkelziffer, die voraussichtlich genauso groß ist.“

Mit Ölschiefer übersät ist der Grund der Grube Messel bei Darmstadt. Das Areal wurde 1995 erstes Weltnaturerbe in Deutschland auf der Liste der Weltkulturorganisation Unesco. In dem meterdicken, feingeschichteten Ölschiefer erzählen Fossilien, wie die Welt vor 47 Millionen Jahren aussah. Foto: dpa/Arne Deder

Nach einer Studie von Wissenschaftlern des Senckenberg Forschungsinstituts und Naturmuseums in Frankfurt am Main war der Artenreichtum damals höher als im heutigen Mitteleuropa.

Über die gesamte Grabungszeit sind unter anderem 72 Vogeltypen, mehr als 50 Säugetiere und mehr als 800 verschiedene Grünpflanzen dokumentiert. Insgesamt beinhalten die Analysen der Wissenschaftler Daten aus mehr als 50 Sammlungen.

Gesamte Urzeit- Biodiversität erfasst

„Die Grube Messel ist so besonders, weil ihre Sedimente reich an verschiedenen Organismen wie Mikroorganismen, Pflanzen, Pilze, Wirbellose und Wirbeltiere sind, die sonst selten zusammen fossilisieren“, heißt es in der Studie. Bis alle Arten vollständig dokumentiert seien und die gesamte Biodiversität dort erfasst ist, werde es noch mehrere Generationen dauern. Besonders die Vielfalt von Pflanzen und Insekten sei noch unzureichend untersucht.

Ein Urpferd gehört zu den Fossilien aus der Grube Messel. Zahlreiche Fossilien aus der Zeit des Eozäns wurden bisher in dem vor 47 Millionen Jahren entstandenen Maarvulkan-See geborgen. Foto: dpa/Helmut Fricke

Unsere Empfehlung für Sie Spektakulärer Fund in Grube Messel 50 Millionen Jahre altes Urpferdchen Die Grube Messel ist eine wahre Schatzkammer der Erdgeschichte und Evolution. Bislang wurden rund 60 komplett erhaltene Urpferdchen entdeckt. Vor kurzem gab es einen weiteren fantastischen Fund.

Grube Messel – Fenster zur Urzeit

Die in den Ölschiefer eingepressten und konservierten Funde zeigen, wie die Welt vor Millionen Jahre in der damals tropischen Region aussah. Mit mittlerweile mehreren Zehntausend Fossilien-Funden können Wissenschaftler ein relativ genaues Bild der damaligen Lebenswelt und des Klimas zeichnen. Zu den aufsehenerregendsten Entdeckungen gehören Urpferdchen und Krokodile, aber auch Insekten und Spinnen wurden bereits gefunden.

Laut einer Rekonstruktionszeichnung hätte die Spinne so vor 48 Millionen Jahren aussehen können. Foto: HLMD/Elke Gröning

Die in den Ölschiefer eingepressten und konservierten Funde zeigen, wie die Welt vor Millionen Jahre in der damals tropischen Region aussah. Mit mittlerweile mehreren Zehntausend Fossilien-Funden können Wissenschaftler ein relativ genaues Bild der damaligen Lebenswelt und des Klimas zeichnen.

Die Funde sind Zeugnis einer Welt lange nach dem Aussterben der Dinosaurier und lange bevor die Evolutionsgeschichte Neandertaler oder den modernen Menschen hervorbrachte.

Zu Stein gewordene Zeitzeugen

In einem weitestgehend sauerstofflosem See in einem Vulkankrater sammelten sich in einem tropischen Klima inmitten eines Dschungels tote Tiere und Pflanzen. Versteinert erzählen sie heute, wie die Welt in einer Vulkanlandschaft vor Millionen Jahren aussah. Urpferdchen nicht viel größer als ein Dackel, Krokodile, beim Liebesakt gestorbene Schildkröten, eine Boa mit Eidechse im Magen, Pflanzen und viele weitere Arten finden sich dort im Ölschiefer bei Grabungen.

Fossil von Leiobunum schaali: Vor 48 Millionen Jahren lebten tropische Spinnentiere wie diese Weberknechte in Deutschland. Foto: Senckenberg/dpa

Die Fossillagerstätte gebe einzigartigen Aufschluss über die frühe Evolution der Säugetiere im Zeitalter des Eozäns, heißt es bei der Unesco. „Sie dokumentiert die Entwicklungsgeschichte der Erde vor 48 Millionen Jahren. Erhaltungszustand, Menge und Vielfalt der dort gefundenen Fossilien sind einzigartig.“

Unsere Empfehlung für Sie Vor 48 Millionen Jahren Deutschlands älteste Weberknechte waren glänzende Opa Langbeins Mit unseren heutigen Weberknechten hatten deren Ahnen vor 48 Millionen Jahren nicht viel gemein. Damals krabbelten laut einer Studie Opa Langbeine durch unsere Breiten, die man in den Tropen vermuten würde.

Arten, wie es sie heute nicht mehr gibt

Die dort gefunden Arten sind Havlik zufolge nicht so wie die jetzt auf der Erde lebenden Tiere. Die Grube sei quasi die „Ursuppe“ für die heutige Welt nach den Dinosauriern. Es gebe keine Tiere, keine Pflanzen mehr, die noch so wie damals seien.

„Es gibt Ideen, diese Schicht zu untersuchen, das ist aber sehr kostspielig“, erklärt Havlik zu möglichen tieferen Grabungen. Dafür müsse massiv eingegriffen und das Grundwasser abgesenkt werden. Da müsste bergmännisch vorgegangen werden.

Aufnahme der versteinerten Python, die im Unesco-Welterbe Grube Messel entdeckt wurde. Foto: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum/dpa

Eine Schicht 150 Meter unterhalb der Oberfläche umfasse rund eine Million Jahre der Erdgeschichte, erläutert der Experte. Bergmännisch sei hier in der Vergangenheit schon gearbeitet worden. So hätten die Römer bereits eine Tongrube daraus gemacht. In den 1850er Jahren habe der industrielle Abbau begonnen, um aus dem Ölschiefer Erdöl zu pressen.

Welterbe statt Deponie

In den 1980er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wäre aus dem Schatz für Wissenschaftler weltweit dann fast eine Mülldeponie geworden. Betonierte Abladerampen oder auch die Grubenzufahrt sind Havlik zufolge noch heute Zeugnisse dieser Pläne der hessischen Landespolitik. „Der Bau wurde nur eingestellt, weil es einen Formfehler im Antrag gab.“

Gesellschafter der Grube sind heute das Land Hessen mit 65 Prozent und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung mit 35 Prozent. Alleine das Land stellt nach Angaben des Wissenschaftsministeriums im laufenden Jubiläumsjahr einen „Ermächtigungsrahmen“ für das Welterbe in Höhe von 968.300 Euro bereit, nach 774.300 Euro im vergangenen Jahr. Ein Subventionsfall blieben die Ticketpreise Havlik zufolge dennoch.

Das Messeler Urpferd: Ein aufwendig rekonstruiertes Urpferd, steht im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. So könnte das Urpferdchen ausgesehen haben. Foto: Andreas Arnold/dpa

Die größten Sammlungen von Fossilien aus der Grube haben die Senckenberg Gesellschaft und das Landesmuseum in Darmstadt. „Museen weltweit haben Fossilien aus Messel“, unterstreicht Havlik, der seit zwei Jahren Geschäftsführer ist. „Hier passen alle Puzzleteile zusammen, damit Fossilien nicht zerfallen.“

Zielmarke 50.000 Besucher angepeilt

Die Welterbestätte will der 46-Jährige umkrempeln. Es soll digitaler werden und verschiedene Erzählebenen geben. Künftig soll man auch bei der Präparation der Funde zuschauen können und es soll wechselnde Ausstellungen geben.

„Wir bringen neue Themen und neue Forschung rein.“ So peilt Havlik auch höhere Besucherzahlen an. Seien dies vor zwei Jahren noch 22.000 gewesen, habe sich die Zahl im vergangenen Jahr auf 34.000 erhöht. Havlik ist ehrgeizig: Seine Zielmarke liegt bei 50.000 Besuchern.