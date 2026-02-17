Jendrass Gartenmöbel feiert den Saison-Start gebührend und lädt herzlich zu einem besonderen Erlebnistag ein. Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und vieles mehr freuen.

Im Mittelpunkt steht die neue Gartenmöbel-Saison 2026. Besucher können die aktuellen Kollektionen und Neuheiten führender Top-Hersteller entdecken – von modernen Lounges über elegante Dining-Sets bis hin zu komfortablen Sonneninseln. An diesem Tag hat man nicht nur die Möglichkeit, die neuesten Trends zu sehen, sondern sie auch ausgiebig zu testen und Probe zu sitzen.

Das Besondere: Von mehreren Herstellern sind persönliche Ansprechpartner direkt vor Ort. Die perfekte Gelegenheit für individuelle Beratung, um mehr über Materialien, Funktionen und Designkonzepte zu erfahren und sich aus erster Hand inspirieren zu lassen.

Kinderaktionen und kulinarisches Angebot vor Ort

Natürlich gibt es auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Direkt zum Eventbeginn steht für die kleinen Gäste eine Hüpfburg bereit, auf der nach Herzenslust getobt werden darf. Ab elf Uhr sorgt ein professioneller Airbrush-Tattoo-Artist für kreative Motive und strahlende Kinderaugen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Vor dem Haus betreibt die Gemeinschaftsschule Deizisau einen Grillstand mit leckeren Spezialitäten zugunsten der Schulkasse – genießen und gleichzeitig Gutes tun.

Grillbattle der Profis als Publikumsmagnet

Ergänzend präsentieren sich starke Marken aus der Grillwelt: TRAEGER ist mit einem Promostand vertreten, ebenso WMF, die nun auch im Grillsegment neue Akzente setzen.

Ein besonderes Highlight erwartet alle Besucher beim Grillbattle im Namen des Premium-Herstellers Napoleon: Grillprofi Jörg Päßler tritt gegen den amtierenden Deutschen Grillmeister Ralf Ahrens an – ein spannendes Duell voller Leidenschaft und Know-how.

Eventfinale mit DJ, Cocktails und Tombolagewinnen

Für beste Stimmung sorgt ab elf Uhr Radio-DJ „DJ Rockmaster B“ an den Decks. An der Getränkebar im Haus warten zudem leckere Cocktails zu kleinen Preisen auf die Besucher – perfekt, um entspannt durch die Ausstellung zu schlendern.

Worauf man sich ebenfalls freuen darf: Bei einer großen Tombola ab zwölf Uhr erhalten Kundinnen und Kunden kostenlose Lose, um 14 Uhr folgt die Auslosung mit zehn attraktiven Top-Gewinnen.

Der Saison-Start ist der perfekte Moment, um sich Inspiration für die kommende Outdoor-Saison zu holen, neue Lieblingsstücke zu entdecken und sich persönlich beraten zu lassen.

Jendrass Gartenmöbel freut sich auf den Besuch am 7. März 2026. Die Veranstaltung findet von zehn bis 16 Uhr statt. Selbstverständlich gelten auch die üblichen Ladenöffnungszeiten von neun bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage von Jendrass Gartenmöbel.