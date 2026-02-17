Jendrass Gartenmöbel feiert den Saison-Start gebührend und lädt herzlich zu einem besonderen Erlebnistag ein. Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und vieles mehr freuen.
02.03.2026 - 08:20 Uhr
Im Mittelpunkt steht die neue Gartenmöbel-Saison 2026. Besucher können die aktuellen Kollektionen und Neuheiten führender Top-Hersteller entdecken – von modernen Lounges über elegante Dining-Sets bis hin zu komfortablen Sonneninseln. An diesem Tag hat man nicht nur die Möglichkeit, die neuesten Trends zu sehen, sondern sie auch ausgiebig zu testen und Probe zu sitzen.