Das Glaserhäusle liegt oberhalb von Meersburg. Der Geist seiner berühmten Bewohner macht es zu einem außergewöhnlichen Ort.

Uli Fricker 02.01.2025 - 11:33 Uhr

Unter den vielen Prachtbauten am Bodensee wirkt dieses Anwesen wie eine graue Maus. Am besten macht man sich in Meersburg zu Fuß auf den Weg zum Glaserhäusle. Von der Altstadt herkommend, stapft man an Villen mit lang gezogenen Gärten und einer Pension mit vielen Türmchen und Balkonen vorbei. Es wird immer leiser. Dann endet der Weg und der Spaziergänger steht vor dem Glaserhäusle. Kleine Fenster in weißen Rahmen in einem zweistöckigen Haus von wechselnd grauer Farbe. Spektakulär ist es nicht, es wirkt auf den ersten Blick wie ein verlassener Ort. Von den Bungalows am Bodensee oder den Terrassensiedlungen hebt sich das Häusle stark ab.