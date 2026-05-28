Acht Profi-Konditorinnen und -Konditoren kämpfen wieder um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld. Gleich in der ersten Folge müssen mehrere anspruchsvolle Aufgaben gemeistert werden. Für eine Teilnehmerin endet die Reise jedoch schon zum Auftakt.

Mit neuen Kandidatinnen und Kandidaten, aufwendigen Tortenkreationen und großem Zeitdruck ist „Das große Backen – Die Profis“ in die neue Staffel gestartet. In Folge 1 der SAT.1-Backshow treten acht professionelle Konditoren und Konditorinnen erstmals gegeneinander an. Bewertet werden sie erneut von der Jury rund um Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer.

Zum Auftakt müssen die Profis zunächst ihr persönliches Können unter Beweis stellen. In der ersten Aufgabe mit dem Titel „Mein Markenzeichen“ sollen 20 identische Törtchen entstehen. Dabei setzen einige auf bewährte Signature-Kreationen, andere wagen neue Geschmackskombinationen. Entscheidend ist nicht nur die Optik, sondern vor allem die Kombination aus Technik, Kreativität und Geschmack.

Besonders hektisch wird es anschließend in der Speed-Challenge. Innerhalb von nur 30 Minuten müssen die Kandidatinnen und Kandidaten einen filigranen Tortenaufleger aus Marzipan gestalten und kunstvoll verzieren. Vor allem der Zeitdruck sorgt sichtbar für Stress in der Backstube. Während einige saubere Schriftzüge und detailreiche Verzierungen präsentieren, geraten andere gegen Ende in Zeitnot.

Den Sieg in dieser Zwischenrunde holt sich Lina. Für ihren kunstvoll gestalteten Aufleger mit dem Titel „Wildes Treiben“ erhält sie fünf Zusatzpunkte.

Kandidatin Lina kann die Speed-Challenge für sich entscheiden. (Bild: Joyn/ Claudius Pflug)



In der dritten und letzten Aufgabe der Folge geht es um „Handwerkskunst“. Die Kandidat:innen sollen ein großes Schaustück mit integrierter Torte erschaffen. Die Torte muss dabei nicht nur optisch überzeugen, sondern auch für mindestens 20 Personen reichen. Die Jury bewertet sowohl das Gesamtkonzept als auch Geschmack und handwerkliche Umsetzung.

Die meisten Punkte des Abends sammelt schließlich Anna aus Walldorf. Sie überzeugt die Jury über alle drei Aufgaben hinweg und wird damit erste „Bäcker:in der Woche“ der neuen Staffel. Als Belohnung erhält sie die rote Schürze.

Für Vera reicht es dagegen am Ende nicht. Die Konditorin aus Haimhausen kann in keiner der Challenges genügend Punkte sammeln und muss die Show bereits nach der ersten Folge verlassen. Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt verabschiedet sie dennoch mit aufmunternden Worten und betont, dass Vera die Sendung „erhobenen Hauptes“ verlassen könne.

Für Vera ist die Show leider nach der ersten Folge wieder vorbei. (Bild: Joyn/ Claudius Pflug)



Die Punkte in Folge 1 in der Übersicht:

Aufgabe 1 + Speed Challenge Aufgabe 2 Gesamt Anna 26,5 26 52,5 Lina 20+5 25,5 50,5 Sven 27 22,5 49,5 Péter 25,5 20 45,5 Michael 21,5 22 43,5 Alireza 21,5 21,5 43,0 Gina 20 22,5 42,5 Vera 22,5 18 40,5



Die zweite Folge von „Das große Backen – Die Profis“ läuft am 3. Juni 2026 um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.