Acht Profi-Konditorinnen und -Konditoren kämpfen wieder um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld. Gleich in der ersten Folge müssen mehrere anspruchsvolle Aufgaben gemeistert werden. Für eine Teilnehmerin endet die Reise jedoch schon zum Auftakt.
28.05.2026 - 08:20 Uhr
Mit neuen Kandidatinnen und Kandidaten, aufwendigen Tortenkreationen und großem Zeitdruck ist „Das große Backen – Die Profis“ in die neue Staffel gestartet. In Folge 1 der SAT.1-Backshow treten acht professionelle Konditoren und Konditorinnen erstmals gegeneinander an. Bewertet werden sie erneut von der Jury rund um Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer.