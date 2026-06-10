Wie sieht der Alltag bei einer TV-Backshow wirklich aus? Teilnehmerin Lina Stähle gibt auf Instagram persönliche Einblicke hinter die Kulissen von „Das große Backen – Die Profis“ und räumt dabei mit einigen Vorurteilen auf.
10.06.2026 - 14:07 Uhr
Wer bei einer Backshow an kreative Torten, anspruchsvolle Aufgaben und den Wettkampf um den Sieg denkt, sieht nur einen kleinen Teil dessen, was tatsächlich hinter den Kulissen passiert. Das zeigt Lina Stähle, die aktuell bei „Das große Backen – Die Profis“ zu sehen ist. In einem Instagram-Beitrag vom 1. Juni gibt die 25-jährige Konditorin persönliche Einblicke in ihre Erfahrungen während der Dreharbeiten.