Wie gut kennen Sie sich auf dem Cannstatter Wasen aus? Acht knifflige Fragen testen Ihre Kenntnisse rund ums Stuttgarter Frühlingsfest. Wer kann dem Wasenhasi Konkurrenz machen?
18.04.2026 - 08:00 Uhr
23 Tage Zuckerwatte, Kettenkarussell und Wasen-Seeligkeit. 23 Tage Stuttgarter Frühlingsfest. Von diesem Samstag an wird in Stuttgart wieder gefeiert. Die Münchner stehlen in Sachen Superlative im Herbst mit ihrer Wiesn unserem Wasen immer ein bisschen die Schau, aber das Frühlingsfest haben nur wir. Und deshalb ist es auch das größte Frühlingsfest der Welt. So! Da braucht uns niemand mit schwäbischem Understatement zu kommen.