Wie gut kennen Sie sich auf dem Cannstatter Wasen aus? Acht knifflige Fragen testen Ihre Kenntnisse rund ums Stuttgarter Frühlingsfest. Wer kann dem Wasenhasi Konkurrenz machen?

23 Tage Zuckerwatte, Kettenkarussell und Wasen-Seeligkeit. 23 Tage Stuttgarter Frühlingsfest. Von diesem Samstag an wird in Stuttgart wieder gefeiert. Die Münchner stehlen in Sachen Superlative im Herbst mit ihrer Wiesn unserem Wasen immer ein bisschen die Schau, aber das Frühlingsfest haben nur wir. Und deshalb ist es auch das größte Frühlingsfest der Welt. So! Da braucht uns niemand mit schwäbischem Understatement zu kommen.

Aber wie gut kennen Sie sich auf dem „Frühlingswasen“ eigentlich aus? Kennen Sie die Geschichte dahinter? Wissen Sie, seit wann es den Wasenhasi gibt und wer beim Frühlingsfest das Fass ansticht?

Testen Sie Ihr Wissen zum Stuttgarter Frühlingsfest: Beantworten Sie diese acht Fragen und wir sagen Ihnen, ob Sie vor Ihrem nächsten Wasenbesuch noch ein bisschen Nachhilfe brauchen.

Wenn Sie etwas mehr als die Hälfte der Fragen richtig beantworten können, können Sie dem Wasenhasi Konkurrenz machen. Und wenn nicht? Tja, dann können Sie sich Ihr Ergebnis immer noch in einem der Festzelte ein bisschen schöner trinken.