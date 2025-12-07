„Das große Scheppern“ in Stuttgart Ein tanzender Dönerspieß namens Michael Gaedt
In seinem ersten Solo-Programm schwärmt der Entertainer Michael Gaedt (Die Kleine Tierschau, „Soko Stuttgart“) von Madonnas Damenbart und weckt tierische Erinnerungen.
In seinem ersten Solo-Programm schwärmt der Entertainer Michael Gaedt (Die Kleine Tierschau, „Soko Stuttgart“) von Madonnas Damenbart und weckt tierische Erinnerungen.
Michael Gaedt verriet seinen Fans schon vor der Premiere seiner ersten Solo-Show, dass er sich in einen Döner-Spieß verwandeln wolle. Er verriet ihnen nicht, dass es Grace Jones war, bei ihrem Auftritt anlässlich des Stuttgarter Jazz Open, die ihn zu dieser Nummer inspirierte. Gaedt sah Jones in einem vielen Meter hohen Kleid, wie sie über der Bühne des Schlossplatzes thronte, und er dachte sich: „Was sie kann, kann ich auch!“ Drum dreht er sich nun, am Samstagabend im Theaterhaus, als braungebrutzelte Streetfood-Ballerina mit Knoblauchduft stolz zum Grace-Jones-Song „Slave To The Rhythm.“