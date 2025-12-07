 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Ein tanzender Dönerspieß namens Michael Gaedt

„Das große Scheppern“ in Stuttgart Ein tanzender Dönerspieß namens Michael Gaedt

„Das große Scheppern“ in Stuttgart: Ein tanzender Dönerspieß namens Michael Gaedt
1
  Foto: Theaterhaus

In seinem ersten Solo-Programm schwärmt der Entertainer Michael Gaedt (Die Kleine Tierschau, „Soko Stuttgart“) von Madonnas Damenbart und weckt tierische Erinnerungen.

Michael Gaedt verriet seinen Fans schon vor der Premiere seiner ersten Solo-Show, dass er sich in einen Döner-Spieß verwandeln wolle. Er verriet ihnen nicht, dass es Grace Jones war, bei ihrem Auftritt anlässlich des Stuttgarter Jazz Open, die ihn zu dieser Nummer inspirierte. Gaedt sah Jones in einem vielen Meter hohen Kleid, wie sie über der Bühne des Schlossplatzes thronte, und er dachte sich: „Was sie kann, kann ich auch!“ Drum dreht er sich nun, am Samstagabend im Theaterhaus, als braungebrutzelte Streetfood-Ballerina mit Knoblauchduft stolz zum Grace-Jones-Song „Slave To The Rhythm.“

 

Was Grace Jones kann, kann Michael Gaedt schon lange

„Das große Scheppern“ – so hat Michael Gaedt den ersten Abend genannt, den er alleine auf der Bühne bestreitet. Gaedt ist 68 Jahre alt seit Juli – der Zeitpunkt für den ersten solistischen Auftritt ist also spät gewählt, der Künstler jedoch gut in Form. Neun Jahre sind vergangen, seitdem Die Kleine Tierschau, zuletzt ein Duo, sich vom Publikum verabschiedete, schon sieben Jahre zuvor hatte Ernst Mantel sich von der Gruppe getrennt. Der schiere Blödsinn unter maximalem Aufwand, den die Tierschau trieb, hallt auch in Gaedts Solo-Programm wider. Spät am Abend werden die Zuschauer im ausverkauften Saal T2 Figuren und Apparaturen aus langvergangenen Zeiten freudig wiedersehen.

Unsere Empfehlung für Sie

„Das große Scheppern“ in Stuttgart: Michael Gaedt verspricht: „Ich habe keine Ahnung, was ich mache!“

„Das große Scheppern“ in Stuttgart Michael Gaedt verspricht: „Ich habe keine Ahnung, was ich mache!“

Von der Kleinen Tierschau bis zu Schrotti: Michael Gaedt ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Stuttgart. Mit 68 Jahren wagt er mit „Das große Scheppern“ sein erstes Soloprogramm.

Zuvor profiliert sich Michael Gaedt dort als anarchisch wilder Interpret von Wahnsinn und Weltruf. Er reiste, so erzählt er, mit der Kleinen Tierschau nach New York und traf Madonna, er singt nun ein Lied für sie: „Du hast nen Damenbart Baby, ich hoffe, du rasierst dich nie“ – dies zur Melodie von „I Was Made For Lovin‘ You“, von Kiss. Und Gaedt hat nicht nur musikalische Prominenz getroffen – er ist auch mit ihr verwandt: „Meine Ex-Schwiegermutter“, verrät er, „sah aus wie Johnny Cash.“

Motorrad, Plastikpferd, Marshall-Verstärker

Michael Gaedts Bühne ist schlicht, von Blitzen erhellt. Da steht ein Motorrad, sehr alt, dass der Held des Abends irgendwann mit übermenschlicher Kraft davontragen wird. Da ist ein Gong, fast wie bei Pink Floyd, von dem er eigentlich keinen Gebrauch macht. Da ist ein Transportwagen für Reisekoffer und ein kompaktes kleines, schweres Bodenbearbeitungsgerät, das Michael Gaedt sich auf die bloße Brust legen lässt, nachdem er sich selbst zuvor auf zersplittertem Glas niederlegte: Er geht bis zum Äußersten!

Ganz zur Rechten steht eine übergroße Pappattrappe des Künstlers in Rodeokluft, und ebenso kommt Gaedt zu Beginn auch auf die Bühne, reitet ein Pferd aus Plastik. Zentral derweil ein Turm aus Marshall-Verstärkern, davor drei Gitarren, Dobros: Auf ihnen klampft der Meister rau und blechern, lässt es scheppern. Der erste Song, den er sich vornimmt, ist von The Sweet: „Ballroom Blitz“ hat Michael Gaedt umgeschrieben und der Rockfabrik Ludwigsburg gewidmet, dem Ort seiner jugendlich-musikalischen Sozialisation. Dort, in der Mitte der Tanzfläche, sagt er, pflegten einst junge Frauen zu verschwinden, aufgesogen von einem mysteriösen Tanzflächenstrudel. Eines Tages, erklärt Michael Gaedt, möchte er ans andere Ende der Welt reisen, um nachzusehen, ob sie dort wieder ausgespien wurden.

Michael Gaedt ist laut, schrill, hemmungslos

Gaedt ist laut und schrill und hemmungslos, er kalauert, keift und greint und jodelt, spricht öfter schwäbisch und spielt manchmal, sehr plötzlich, perfekt die Gitarre („Da guksch fassungslos!“). Er pflegt den Rock’n’Roll, hat einen Sack voller Damenunterwäsche mitgebracht, mit der er sich bewerfen lässt, wünscht sich vergeblich, jemand möge auch mit langen Herrenunterhosen noch ihm werfen, strippt sich stundenlang aus tausend bizarren Slips und verschwindet dann mit Blitz und Knall.

Selbstverständlich bittet er auch Publikum auf die Bühne. Ansgar, Martina und Stefan heißen die ersten Kandidaten. Sie dürfen Iron Butterflys „In A Gadda Da Vida“ auf gestimmten Autohupen spielen. Später wird Michael Gaedt das Paar Tom und Ute ins Rampenlicht bitten, Toms romantische Gedanken lesen und ihn auf die Turbanwickelmaschine setzen. Tom ist es auch, der die schwäbische Version eines Glückskekses auf Michael Gaedts Brust zerbrechen darf, mit dem Hammer: Die Botschaft findet sich im Innern einer Gehwegplatte.

Michael Gaedt: „Das große Scheppern“ – Weitere Termine

Wie jeder große Komiker bringt Michael Gaedt sein Publikum dazu, von Herzen über sich selbst zu lachen. Er singt: „Sie hatte gestern keinen Sex, und das seit Jahren“, singt auch den Superhit, den Die Kleine Tierschau 1989 landete, mit flüsterndem Publikumschor: „Lieber doof sein, als Gaby heißen!“ Er verabschiedet sich, gut gelaunt, lachend und lapidar: „I wois was i jetzt mach, i räum dahanna auf!“

Michael Gaedt: Das große Scheppern. Weitere Termine am 4. Januar und am 27. April 2026 im Theaterhaus. Infos und Tickets gibt es hier.

Weitere Themen

„Das große Scheppern“ in Stuttgart: Ein tanzender Dönerspieß namens Michael Gaedt

„Das große Scheppern“ in Stuttgart Ein tanzender Dönerspieß namens Michael Gaedt

In seinem ersten Solo-Programm schwärmt der Entertainer Michael Gaedt (Die Kleine Tierschau, „Soko Stuttgart“) von Madonnas Damenbart und weckt tierische Erinnerungen.
Von Thomas Morawitzky
Nachruf auf Frank Gehry: Der mit dem Beton tanzt

Nachruf auf Frank Gehry Der mit dem Beton tanzt

Der kalifornische Architekt Frank O. Gehry erweckte totes Material zum Leben, brachte Beton zum Schwingen. Ein Nachruf
Von Falk Jaeger
Beruf Magie-Berater: Stuttgarter erfindet Zaubertricks für Hollywood-Streifen

Beruf Magie-Berater Stuttgarter erfindet Zaubertricks für Hollywood-Streifen

Der Stuttgarter Andreas Meinhardt – bekannt als Nils Bennett – entwickelt magische Effekte für Shows und Filme wie „Die Unfassbaren 3“. Im Gespräch lässt er sich in die Karten schauen.
Von Katrin Maier-Sohn
Besser wohnen: Der neue, alte deutsche Traum vom Einfamilienhaus

Besser wohnen Der neue, alte deutsche Traum vom Einfamilienhaus

Ein frei stehendes Haus mit Garten: Die Sehnsucht der Deutschen – auch in der Region Stuttgart – nach dem perfekten Eigenheim ist ungebrochen, trotz der Krisen. Warum nur?
Von Tomo Pavlovic
Nach „Hamlet“-Premiere in Stuttgart: „Stoppt den Kahlschlag!“ – 400 Kulturschaffende protestieren auf offener Bühne

Nach „Hamlet“-Premiere in Stuttgart „Stoppt den Kahlschlag!“ – 400 Kulturschaffende protestieren auf offener Bühne

Kaum endet am Samstag der Beifall nach der „Hamlet“-Premiere im Schauspielhaus Stuttgart, entern 400 Kulturschaffende die Bühne und entrollen Transparente. Mit welchem Ziel?
Von Nikolai B. Forstbauer
Staatstheater Stuttgart: Intendant Hendriks: „Aus einer Petition wird schnell ein Bürgerbegehren“

Staatstheater Stuttgart Intendant Hendriks: „Aus einer Petition wird schnell ein Bürgerbegehren“

Marc-Oliver Hendriks, Geschäftsführender Intendant der Staatstheater Stuttgart, befürchtet angesichts der Sparpläne der Stadt drastischen Personalabbau.
Von Nikolai B. Forstbauer
Netflix und Co. Streamingtipps: Die 11 besten neuen Serien im Dezember

Netflix und Co. Streamingtipps Die 11 besten neuen Serien im Dezember

Neue Fortsetzungsgeschichten mit Smilla, Miss Sophie, Emily und Amadeus – und auch Taylor Swift wird Serienheldin: Diese Neustarts sollten Sie im Dezember nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
Buch-Tipps für Weihnachten 2025: Gute Bücher machen glücklich – das sind die perfekten Geschenke für Heiligabend

Buch-Tipps für Weihnachten 2025 Gute Bücher machen glücklich – das sind die perfekten Geschenke für Heiligabend

Sie wissen nicht, was Sie schenken sollen? Bücher natürlich! Wir haben die spannendsten, schönsten und klügsten für Sie ausgesucht.
Von unserer Redaktion
Fehlendes Frauencafé in Stuttgart: Wo Männer keinen Zutritt haben

Fehlendes Frauencafé in Stuttgart Wo Männer keinen Zutritt haben

Bremen hat, was Stuttgart nicht hat: ein Café nur für Frauen. Unsere Kolumnistin Anna Katharina Hahn sagt, warum sie sich einen solchen Raum wünscht.
Von Anna Katharina Hahn
Geschenke für Kinder und Teenager: 20 tolle Buch-Tipps für Weihnachten

Geschenke für Kinder und Teenager 20 tolle Buch-Tipps für Weihnachten

Forschen, Träumen, Lachen – unsere Autorinnen geben Empfehlungen für Kinderbücher, die als Geschenke unter den Weihnachtsbaum müssen. Auch für Jugendliche ist etwas dabei.
Von Andrea Kachelrieß
Weitere Artikel zu Michael Gaedt Stuttgart Theaterhaus Stuttgart Premiere Termine kritik
 
 