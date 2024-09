„Rutesheim läuft!“ heißt es an diesem Sonntag. Das bedeutet: Möglichst viele Kilometer zugunsten des Hospiz Leonberg, des Mein-Herz-lacht-Vereins sowie der evangelisch-methodistischen Kirche abspulen. Im Vorfeld festgelegte Sponsoren – oder die Läufer und Läuferinnen selbst – spenden je Runde einen vereinbarten Betrag. Die Runde ist einen Kilometer lang, Start und Ziel sind am Kirchturm der Markuskirche (Leonberger Straße 12). Um 9 Uhr öffnet das Anmeldebüro, um 10 Uhr gibt’s den Läufergottesdienst. Von 11 bis 16 Uhr wird gelaufen, auch Walking und Laufpausen sind möglich. Veranstalter ist die SKV Rutesheim. Infos und Anmeldung: www.rutesheim-laeuft-emk.de .

Der Eltinger Herbst steigt auf der Carl-Schmincke-Straße

„Gechillt Leute treffen, in bester Atmosphäre schwätza und sich kennenlernen, was leckeres essen und trinken mitten auf einer der schönsten Dorfstraßen Württembergs.“ So kündigt der Kirbeverein Eltingen den Eltinger Herbst an diesem Samstag an. Die Straße, um die es geht, ist die Carl-Schmincke-Straße, die Hocketse – die gegen später zur Stehparty wird – steigt von 15 bis 22 Uhr.

Bei „Piano hoch drei“ spielen Dennis Müller, Ex-Pfarrer der Kirchengemeinde Eltingen, Christian Karl und Attila Kalman am Samstagabend an drei Pianos – und teilweise gleichzeitig. In der Leonberger Stadtkirche bietet das Trio Pop, Jazz, Experimentelles, Improvisiertes, Pop- und Jazzstandards. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Punkrockband Sokae stellt ihre neue Platte vor

Wer’s noch wilder haben möchte, ist am Samstagabend im Gerlinger Jugendhaus B15 (Beim Brückentor 15) richtig. Dort spielen unter dem Motto „Meet the Bomb“ drei Bands: die Alternative-Rocker Revolving Door und Call Me Brutus sowie die Melodic-Punker Sokae. Letztere sind die Lokalmatadore und stellen gleich ihre neue EP „Katzenmusik“ vor. Der Eintritt beträgt 9 Euro, das B15 öffnet um 19 Uhr.

Der BlechXpress macht Station in Ditzingen – mit schwungvoller Blasmusik, altbekannt oder auch aus eigener Feder. Die Gruppe spielt am Samstag von 19 bis 22 Uhr in der Stadthalle, Einlass ist um 18 Uhr. Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf ( www.mv-ditzingen.de oder bei 23null8 in der Ditzenbrunner Straße 1), an der Abendkasse 17 Euro.

Schwäbischer Großeinsatz beim Bärentheater

Spießertum gegen Campingliberalismus: In Weil der Stadt feiert das Bärentheater am Samstag die Premiere der schwäbischen Komödie „Großeinsatz auf dem Campingplatz“. Einlass in die Aula des Schulzentrums ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Noch läuft der Vorverkauf bei Schreibwaren Karpf in Weil der Stadt, Kosten: 12 Euro.

Zum Schluss noch Kulinarisches: Am Flachter Backhäusle gibt’s am Samstag ab 11 Uhr den Zwiebelkuchenverkauf, gestemmt vom Akkordeonorchester Animato der Handharmonika-Freunde Flacht-Weissach. Ebenfalls am Samstag gibt’s auch beim Gebersheimer Backhausfest Leckeres aus dem Ofen: Der Förderverein des Bauernhausmuseums versorgt die Gäste im Museumsgarten mit Apfel-, Zwetschgen-, Zwiebel- und Kartoffelkuchen. In der Schmiede direkt neben dem Backhaus in der Ortsmitte gibt’s außerdem Brot und Hefezopf.