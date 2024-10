Das ist am Wochenende los in und um Leonberg

Modellautos, Kirbe-Party, Konzerte und ein ausgedehnter Spaziergang durch den Wald: Die Wahl, was man am Wochenende in Leonberg und in der Umgebung unternehmen soll, fällt schwer.

Marius Venturini 17.10.2024 - 07:07 Uhr

„Kleine Flitzer ganz groß“, so könnte das Motto am Samstag und Sonntag in der Georgii-Halle in Leonberg lauten: beim großen Renn-Wochenende des Leonberger Modellbauclubs. Los geht’s am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr, an beiden Tagen gibt es spektakuläre Trainings- und Rennläufe mit Schikanen, Schanzen und allem drum und dran. Der Eintritt ist frei, für Bewirtung ist gesorgt.