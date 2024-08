Bei einem der größten Motorradtreffen Europas wird es heiß, laut und schnell: Das Glemseck 101 in Leonberg steht an. Rockmusik gibt es auch auf dem Engelberg. Ruhige Töne werden an der Glems angeschlagen.

Wer am Wochenende auf den Straßen rund um Leonberg ungewöhnlich vielen Motorradfahrern begegnet, sollte sich nicht wundern: Glemseck 101, eines der größten Motorradtreffen Europas, ist zurück. Dafür reisen die Motorradfahrer und -fans auch gerne von weither an. Von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, gibt es auf dem Gelände rund um das Hotel Glemseck einiges zu sehen, etwa an den Ständen der Händler, die auf einer Strecke von mehreren Kilometern ihre Waren herzeigen. Der Verkauf startet am Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr, geshoppt werden kann bis 22 Uhr, außer am Sonntag – da ist der Spaß um 18 Uhr vorbei.

Ein Highlight beim Glemseck: Bei den „Sprints“ auf der Achtelmeile rasen die besten Fahrer mit ihren Motorrädern um die Wette. Das Programm läuft am Samstag von 13 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17.30 Uhr. Das Tanzbein schwingen kann man in den Abendstunden aller drei Veranstaltungstage – dann ertönt auf der Main Stage Rock’n’Roll und Rockabilly. Wer es besinnlicher mag, kann am Sonntag um 11 Uhr beim Motorradgottesdienst vorbeischauen.

Musikalisches Programm gibt es am Wochenende aber nicht nur bei Glemseck 101. Das Leonberger Strohländle startet in das letzte Wochenende der inzwischen zwölften Ausgabe. Am Freitag spielt die Band „Sawyer“ Hits aus Rock und New Country und holt, mit ihren kernigen Drums und satten Gitarrensounds, den Klang amerikanischer Highways und Truckerromantik auf die Bühne auf dem Engelberg.

Am Samstag geht es auf musikalische Reise durch die Diskografie der Beatles: Die Tribute-Band „Help!“ spielt nicht einfach nur bekannte Klassiker der Briten, die sie mit den typischen Instrumenten von damals auch noch in passender Soundqualität präsentiert, sondern sieht mit typischen Outfits auch noch ein wenig so aus wie einst John, Paul, George und Ringo. Ein letztes Mal in der schönen Strohlandschaft austoben können sich Kinder am Sonntag beim wöchentlichen Familientag – und dann ist das Strohländle für dieses Jahr auch schon wieder vorbei.

Entspannte Sommertage an der Glems

Wer in der Ferienzeit daheim geblieben ist, den Sommer aber trotzdem noch ausführlich genießen will, kann noch bis Sonntag beim Sommer an der Glems in Ditzingen vorbeischauen. Seit Ende Juli haben hier die Stadt und Vereine ein regelmäßiges Programm auf die Beine gestellt, jetzt geht die sechste und letzte Woche zu Ende. Am Donnerstag, 29. August, ab 17 Uhr werden die Besucher mit Wein, Cocktails und Flammkuchen versorgt. Am Samstag ab 16 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr gibt es dann ein letztes Mal eine Bewirtung an der Glems.