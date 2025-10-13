 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Faszinierende Irrfahrt an den dunklen Grund der Existenz

Das ist der Roman des Jahres Faszinierende Irrfahrt an den dunklen Grund der Existenz

Das ist der Roman des Jahres: Faszinierende Irrfahrt an den dunklen Grund der Existenz
1
  Foto: dpa/Arne Dedert

Dorothee Elmigers Roman „Die Holländerinnen“ ist mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Manche Triumphe sind unauflöslich mit dem Scheitern verknüpft.

Kultur: Stefan Kister (kir)

Man könnte auf die Idee kommen, Dorothee Elmigers Roman „Die Holländerinnen“ für eine verkappte Poetikvorlesung zu halten. Doch während es in solchen Unternehmungen normalerweise darum geht, die Betriebsgeheimnisse des Schreibens zu enthüllen, ist die bedeutende Autorin, die zu Beginn des Buches eingeladen worden ist, vor einem Auditorium über ihr Schaffen zu sprechen, in der unglücklichen Lage, dass sich dieses gerade im Stadium der Auflösung zu befinden scheint. Statt eine Theorie des Gelingens kann sie nur eine Demonstration des Scheiterns liefern. Erstaunlicherweise ist daraus der gerade völlig zu Recht mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Roman des Jahres geworden – vielleicht der verblüffendste Beweis für die schöpferische Kraft der Negativität.

 

Es lohnt sich also, den Ausführungen der bedeutenden Autorin zu folgen, und sie führen aus dem aufgeklärten Licht des Hörsaals in den Urwald. Denn dass ihr Schreiben auseinandergerissen wurde in einen Wust aus Fragmenten und Notizen, ist das Resultat einer Reise ins Herz der Finsternis. Dort, irgendwo im südamerikanischen Dschungel, sind Jahre zuvor zwei holländische Rucksacktouristinnen verschollen. Ein für seine radikalen Operationen im Grenzbereich zwischen Kunst und Wirklichkeit bekannter Theatermacher ist auf den Fall gestoßen und hat die Autorin gefragt, ob sie Teil eines Projekts sein möchte, das das Geschehen in einer Art „tropischer Passion“ rekonstruiert. Auch hier geht es also um die Erzählung einer Geschichte, der man nur, so die Idee des Theatermanns, in der existenziellen Wiederholung gerecht werden könne.

Unsere Empfehlung für Sie

Für Deutschen Buchpreis nominiert: Wo bitte kann man eine Leiche kaufen? Christine Wunnicke weiß Rat

Für Deutschen Buchpreis nominiert Wo bitte kann man eine Leiche kaufen? Christine Wunnicke weiß Rat

In „Wachs“ erzählt Christine Wunnicke vom Leben und Lieben einer Anatomin im Paris des 18. Jahrhunderts – und ist damit heiße Favoritin für den Deutschen Buchpreis.

Und so macht sich also ein kleiner Produktionsstab auf, um den Spuren der jungen Frauen zu folgen. Doch der Weg in die unmittelbare Erfahrung ist verstellt von Reflexion. Bedeutende Vorgänger wie Joseph Conrad, Francis Ford Coppola, Werner Herzog, Klaus Kinski – um nur einige zu nennen – sind in Text, Film und Darstellung auf ähnlichem Terrain weit vorgedrungen. Aus der Wildnis tönt nicht nur das unheimliche Kreischen einer fremden Natur, sondern das Echo der Kultur. Je tiefer sich die Akteure im Ungewissen der tropischen Gegenwelt verstricken, desto undurchdringlicher wird das Dickicht aus realen oder fiktiven Zitaten, die den dunklen Grund der Existenz überwuchern.

Dorothee Elmiger erzählt von der Nachtseite des Fortschritts

Aber was tun, wenn die Angst übermächtig wird? Erzählen – und genau damit beginnen die Teilnehmer der Theaterexpedition, getreu der Devise des Regisseurs, wonach jeder Schauplatz, überhaupt alles eine unendliche Zahl potenzieller Geschichten in sich enthalte. Sie handeln von Begegnungen, in denen unvermittelt in alltäglichen Szenerien etwas aufbricht, und das Dunkle eindringt: sei es der Moment, in dem sich im Gesicht des Gegenübers plötzlich das Böse zeigt, Fortschritt in Barbarei kippt und ein kaputter Kühlschrank ein Leben aus der Bahn wirft – Szenen der Unterwerfung, der Gewalt und des Todes. Oft sind es Erzählungen von Erzählungen, die wiederum eingelassen sind in den Bericht der bedeutenden Autorin. Eine Schichtung des Indirekten verschleift schwindelerregend die Grenzen zwischen den verschiedenen Ebenen.

Es ist der paradoxe, ja wunderbare Effekt, dass in diesem Prozess der Verschiebung anschaulich wird, was sich der Darstellung entzieht: jenes schwarze Loch, das außerhalb der Sprache liegt, in dem die Holländerinnen verschwunden sind. Wie die Kamera Werner Herzogs in der legendären Schlusssequenz seines Films „Aguirre, der Zorn Gottes“ den Schauspieler Klaus Kinski, so umkreist Dorothee Elmiger in einem fragmentierten Zyklus die Negativität der Welt und was Kunst ihr entgegenzusetzen hat.

Zehn Tage dauert die Reise. Sie führt nirgendwo hin. Schreiben sei für sie der einzige Weg, mit der „ungeheuren Wirklichkeit“ umzugehen, wird eine der Figuren einmal zitiert. Das der bedeutenden Autorin ist daran zerbrochen. Doch aus den versammelten Bruchstücken ist etwas entstanden, das vom anderen Ende der Zeiten die klaftertiefe Nacht ausmisst, in die Jahrhunderte vorher ein Werk wie Giovanni Boccaccios „Decamerone“ das Licht der Erzählung getragen hat.

Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen. Hanser Verlag. 160 Seiten, 23 Euro.

Weitere Themen

Stuttgart Tanzsaison: So starten Stuttgarter Ballett und Gauthier Dance in die Saison

Stuttgart Tanzsaison So starten Stuttgarter Ballett und Gauthier Dance in die Saison

Nach internationalen Gastspielen tanzen Stuttgarter Ballett und Gauthier Dance endlich auch fürs Stuttgarter Publikum. Was ist geboten? Wofür gibt es noch Tickets?
Von Andrea Kachelrieß
Marbacher Enthüllungen: Die geheimen Bildwelten des Rainer Maria Rilke

Marbacher Enthüllungen Die geheimen Bildwelten des Rainer Maria Rilke

Entdeckungen im Deutschen Literaturarchiv: Der Band „Rilke zeichnet“ führt erstmals vor Augen, was die Ausdruckskunst eines der bedeutendsten Lyriker der Moderne stimuliert hat.
Von Stefan Kister
KI macht Theater: Ist das Brecht? Oder kann das weg?

KI macht Theater Ist das Brecht? Oder kann das weg?

Im Theater Tri-Bühne führt ein Avatar als „Ich, Bertolt Brecht“ einen „Dialog mit dem Dichter“, den Darstellern und dem Publikum.
Von Petra Mostbacher-Dix
Schauspielerin Diane Keaton im Jahr 2022.

Hollywood-Ikone Diane Keaton: Ihre unvergesslichsten Filme und Rollen

Sie prägte das amerikanische Kino über fünf Jahrzehnte – nun ist Diane Keaton mit 79 Jahren gestorben. Ein Rückblick auf die Filme, die sie unsterblich gemacht haben.
Von Katrin Jokic
Neu im Kino: „Good Fortune“: Keanu Reeves als Chaos-Engel

Neu im Kino „Good Fortune“: Keanu Reeves als Chaos-Engel

In „Good Fortune“ tauscht Keanu Reeves seine ikonische Coolness gegen himmlische Tollpatschigkeit und bringt zwei Leben komplett aus dem Gleichgewicht.
Von Elisabeth Remmert
TV-Tipp: „Hundertdreizehn“: Eine Katastrophe für alle

TV-Tipp: „Hundertdreizehn“ Eine Katastrophe für alle

Die ARD-Serie „Hundertdreizehn“ geht anhand eines Busunfalls der Frage nach, wie viele Personen direkt oder indirekt betroffen sind, wenn ein Mensch tödlich verunglückt.
Von Tilmann P. Gangloff
Frankfurter Buchmesse: Das freie Wort im Zangengriff

Frankfurter Buchmesse Das freie Wort im Zangengriff

Die Frankfurter Buchmesse ist ein Forum der Meinungsfreiheit. Doch die lässt sich trefflich missbrauchen, beobachtet Stefan Kister.
Von Stefan Kister
Andrea Berg: Schlagerstar zieht wieder durch die Arenen

Andrea Berg Schlagerstar zieht wieder durch die Arenen

Kurz nach Ende der jüngsten Arena-Tour plant Andrea Berg bereits die nächste – was sie Fans schon jetzt über Termine, Ideen und besondere Gänsehautmomente verrät.
Joerg Adae gestorben: Im Herzen ein Volksschauspieler

Joerg Adae gestorben Im Herzen ein Volksschauspieler

Ob im Theater der Altstadt oder im Alten Schauspielhaus – Joerg Adae hat in Stuttgart sehr viele Rollen gespielt. Einen besonderen Auftritt hatte er aber im Film.
Von Adrienne Braun
Kunstmuseum Stuttgart: Weshalb schließt das Kunstmuseum Stuttgart im April 2026?

Kunstmuseum Stuttgart Weshalb schließt das Kunstmuseum Stuttgart im April 2026?

Die Nachricht sorgte für Aufsehen: Das 2005 eröffnete Kunstmuseum Stuttgart muss mehrere Monate schließen. Was passiert da? Wir haben die Fakten.
Von Nikolai B. Forstbauer
Weitere Artikel zu Buchpreis
 